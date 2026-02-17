一碗抵3天鹽量！火鍋湯底「鈉含量排行」曝　醫：腎臟累翻了

▲麻辣鍋鈉含量爆高，為了健康千萬別喝湯。（示意圖／Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人喜歡吃火鍋，但當心你喝下去的可能不只是湯，更是整鍋驚人的鹽分！肝膽腸胃科醫師卓韋儒公布常見湯底鈉含量排行，冠、亞軍分別由「麻辣鍋（7000mg）」與「味噌鍋（5000mg）」奪下，就連看似清淡的昆布鍋，喝下一碗後的鈉含量也直接突破成人每日攝取上限，對血壓與腎臟傷害極大。

卓韋儒醫師在粉專指出，天冷吃火鍋一定要注意湯底隱藏的鈉含量。他整理出排行：第1名「麻辣鍋」含鈉量約7000mg（約17.5g鹽）；第2名「味噌鍋」約5000mg（約12.5g鹽）；第3名「藥膳鍋」約4000mg（約10g鹽）；即便是大家公認最健康的「昆布清湯」也有約2500mg（約6.25g鹽）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「一碗麻辣湯的鹽量，等於你每日建議上限的3倍！」卓韋儒引述食藥署調查指出，成人每日鈉攝取應低於2400mg（約6g鹽），但火鍋湯底數據驚人，連最清淡的昆布湯喝一碗都會超標。這些過量的鈉會導致血壓上升，尤其原本就有高血壓的民眾更需警惕，還會造成腎臟過勞、排鈉能力下降，甚至引起嚴重水腫、胃口變重。

除了湯底，卓韋儒更點名火鍋料中「吸湯最強」的前3名，是豆皮、丸子、凍豆腐。他形容，若每口都喝湯再搭配這些吸飽湯汁的食材，鹽量會再翻倍。

想要健康吃火鍋，卓韋儒分享4大重點，首先湯底優先選「清湯、昆布、蔬菜」；其次掌握「少喝湯，只吃料」原則；醬料改用「日式醬油1匙＋檸檬汁＋蒜末」替代重鹹沙茶；最後，吃完火鍋務必多喝水、隔天多吃蔬菜協助代謝。