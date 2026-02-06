高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

▲發燒難以改善，要提防可能是鼻竇炎引起。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

一名高中男生出現發燒等不適，拖5天仍未改善，已全身乏力，被家人帶去急診，結果發現是鼻竇炎感染至大腦，蓄膿已多到連腦部中線都被擠偏，雖經開顱手術搶救，仍宣告不治；醫師說，鼻竇炎常見卻不能輕忽，若兒少發燒超過3天，或長時間精神不濟，應速至大醫院詳細檢查。

此案例日前發生於台北某醫學中心，收治的急診科醫師表示，該患者無重大病史，只有過敏性鼻炎，到急診前一直都沒有發高燒，先是輕微發燒、全身痠痛，同時頭暈、噁心及嘔吐，後來才開始頭痛，但並無咳嗽等呼吸道症狀，也沒有黃膿鼻涕等典型鼻竇炎徵象，不過醫療團隊已警覺到「孩子的精神狀況非常差」。

該醫師指出，病人就醫時已燒燒停停5天，精神明顯不濟，虛弱到需要家長用輪椅推進急診，甚至連輪椅都坐不太穩，雖能回答問題，但注意力無法集中，一直呈現嗜睡狀態，與一般兒少發燒不同，這是很重要的警訊。

此外，該醫師說，患者到院不久前出現單側症狀，包括右側頭痛、右眼窩疼痛及眼皮腫脹，且頭痛在退燒後仍持續，這些不適促使團隊進一步安排頭部電腦斷層檢查，結果顯示，病人右側多個鼻竇嚴重發炎，鼻腔內有大量膿液，且感染向上侵犯顱內，形成硬腦膜下蓄膿，並將腦中線擠到偏移，單側頭痛與顱內壓力明顯升高有關。

該醫師表示，當時雖將患者緊急轉入加護病房，接受降腦壓及抗生素等治療，並規劃進行手術清除鼻竇感染，但術前突發持續性癲癇，病情也急轉直下，即使緊急進行開顱手術，並全力搶救約1個月，仍回天乏術。

針對此個案，基層醫療協會理事長、兒科醫師林應然說，典型的鼻竇炎常見黃膿鼻涕、鼻涕倒流或鼻部周遭疼痛等症狀，這名患者僅反覆發燒，出現單側頭痛才發現已感染到腦部，類似狀況較罕見，也因此增加及早診斷的難度。

林應然強調，兒少發燒最重要警訊不是「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」，家長若發現孩子發燒已2、3天，吃退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，這時要高度警惕，應快到大醫院檢查，不能再以一般感染看待。