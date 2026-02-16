過年圍爐要注意　醫點名最易傳胃癌風險壞習慣

▲台中榮總胃腸肝膽科醫師鄭旭恩提醒，在熱鬧的圍爐與聚餐背後，可能潛藏健康危機。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

春節是家人團圓、親友共餐的歡樂時刻，但台中榮總醫院提醒，在熱鬧的圍爐與聚餐背後，可能潛藏健康危機。台中榮總胃腸肝膽科醫師鄭旭恩指出，幽門桿菌是目前公認胃癌最重要、且可預防的高風險因子之一，與國人胃癌發生密切相關，主要傳染途徑是透過口沫傳染，提醒民眾用餐時使用公筷母匙、不以口餵食，是最簡單又能有效預防幽門桿菌傳染的方式。

鄭旭恩表示，台灣20歲以上成年人幽門桿菌的年齡標準化盛行率為32%，即每3個成年人就有1人曾經或正在感染。主要傳染途徑是經口傳染，而家庭內的相互傳染正是最重要的感染來源。當家人圍坐一桌、共用餐具、你一口我一口地夾菜時，若有人已經感染幽門桿菌，就可能透過唾液傳染給其他家人，因此大多數感染者皆在孩童或青少年時期受到已帶菌的家庭成員傳染。

幽門螺旋桿菌感染是胃癌最常見的風險因子。當胃部黏膜因為幽門螺旋桿菌長期發炎後，會逐漸被侵蝕、萎縮，產生類似小腸上皮細胞的結構，稱為「腸化生」，而這些區域正是胃癌的高風險區域。胃癌是國人常見的十大癌症死因之一，預防幽門桿菌感染，就是預防胃癌的第一步。

▲鄭旭恩為病人做胃鏡檢查。



45歲的劉小姐日前就醫主訴腹部長期不適，尤其在用餐後，胃脹噁心的症狀更嚴重，不舒服感經常一整天都沒緩解。經內視鏡檢查後發現她感染幽門螺旋桿菌，胃長期處在慢性發炎的狀態，經抗生素治療後，腹痛已緩解，但也提醒她日後須留意及追蹤，避免胃癌悄悄上身。

胃癌在早期多半沒有明顯症狀。當出現持續上腹悶痛、不明原因體重減輕、黑便、貧血、噁心或嘔吐時，往往已不是最早期病變。因此辨識風險族群很重要，包括曾感染或持續感染幽門桿菌、一等親有胃癌家族史、已知有胃黏膜萎縮或腸化生的民眾，都建議與醫師討論是否定期接受高畫質的內視鏡檢查追蹤。