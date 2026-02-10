小孩吃藥「秒斷電或變超強電池」？ 醫列常用藥名　爸媽快對照

▲有些孩子服用希普利敏會出現嗜睡症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／小兒科醫師陳怡潔

【吃感冒藥秒斷電？兒科常見鼻子藥物大解密】

大家有沒有吃完感冒藥很想睡的經驗呢？我自己只要吃了某幾種鼻子藥物，就會全身無力，連跟小孩看書都快睡著。在門診也常有家長問：「醫生，小孩吃藥後午覺很難叫醒？」或是「吃了藥反而很亢奮、不睡覺？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實這跟藥物成分很有關，今天幫大家整理兒科門診常見的鼻子藥物，快拿藥單對照看看。

第一類：容易嗜睡的鼻子藥物

CYPROMIN（希普利敏）這是第一代抗組織胺。它阻斷過敏物質的效果很好，緩解流鼻水很有幫助。但副作用是強效嗜睡，孩子容易出現上課打瞌睡或小睡變長的情形。通常用在急性感冒期。

CETIRIZINE（勝克敏）這是第二代抗組織胺。常用於過敏性鼻炎、蕁麻疹。它的副作用比第一代少很多，相對溫和，但少數體質的孩子吃了還是會想睡。

第二類：可能亢奮的鼻子藥物

Peace（鼻福）、Actin（亞涕液）、Spiz（舒鼻適）、Pseu（鼻舒液）這幾種藥水含有血管收縮劑，專門用來讓鼻黏膜消腫、緩解嚴重鼻塞。因為成分屬於交感神經興奮劑，除了收縮血管，也可能造成副作用。有些孩子吃了會像裝了超強電池停不下來，或是情緒起伏大、半夜難入睡。

醫師給爸媽的小建議：

每個孩子體質不同，對藥物反應也不一樣。如果在服藥後觀察到孩子走路不穩、異常嗜睡，或是變得過度亢奮，請爸爸媽媽不用太擔心，但一定要記下來。

回診時主動告訴我，我們會根據孩子的狀況，調整成不同種類的藥物，讓孩子舒服一點！

本文經授權轉自：【小兒科 陳怡潔醫師】粉專