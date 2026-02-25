還在以為「有喝就好」？營養師程涵宇揭「國小生喝鮮乳」2大盲點

▲別迷信昂貴補品！營養師程涵宇近日撰文指出，鮮乳具備1:1黃金鈣磷比，能幫助鈣質在人體內吸收與利用。把握孩子的發育期攝取優質蛋白質，才是幫孩子灌「鈣」成長的王道！（圖／記者周宸亘攝，下同）

家中有幼兒園與國小學童的家長請注意！近日，營養師程涵宇特別撰文提醒爸媽，「鮮奶對成長期的孩子來說很重要，由於含有優質的動物性蛋白質、吸收率高，能幫孩子打好底子。」趁著台北、新北、桃園與台中的「生生喝鮮奶」政策，務必把握機會幫孩子好好灌「鈣」成長。

成長只能靠補品？

營養師：鮮乳具備黃金鈣磷比，攝取原型食物才是王道

擁有營養學專業與豐富育兒經驗的程涵宇，不時就會有粉絲向她提問，「孩子成長發育期喝鮮乳就夠了嗎？是否還要再補充其他昂貴補品？」程涵宇解釋，「鮮乳每100ml就有約110mg鈣質，還有1：1黃金鈣磷比，在成長關鍵期能幫助鈣質在人體內吸收與利用，想要維持孩子骨骼牙齒正常發育又健康，選鮮乳準沒錯！」因此，在孩子發育的關鍵期，昂貴的補品未必是首選，回歸最單純的「原型食物」及補充蛋白質才是王道。

擺脫「有喝就好」的盲點

營養師揭「分次補」關鍵：早晚各一杯

鮮奶同時有鈣質、蛋白質，是小孩成長期最佳的營養來源之一。隨手可得的鮮乳，喝對方法、選對品質相當重要，然而程涵宇也發現，許多台灣家長常見的鮮乳攝取盲點就是，抱持著「有喝就好」的心態。

為了讓這得來不易的營養能被身體利用，程涵宇特別在社群貼文分享自己育兒的「省力秘訣」。她透露，家中9歲孩子正值需求大的時期，她會直接到7-ELEVEN選購兩罐290ml瑞穗鮮乳，這樣一天兩罐就能輕鬆攝取約18g優質蛋白質，以及高達630mg的鈣質，相當於滿足了7至9歲孩童每日近一半的蛋白質需求，以及近八成的鈣質需求，補充每日缺口。

除了量要夠，程涵宇也強調要補得「對」。她建議家長落實「分次補」策略，將每日這兩瓶290ml鮮乳分配在「早晚各一杯」。早上喝一杯提供優質蛋白與能量，讓孩子在學校充滿活力；晚上睡前再喝一杯，利用牛奶中的色胺酸（Tryptophan）幫助入睡。透過分散攝取時間，確保每次攝取量控制在身體能吸收的範圍內，才能幫助孩子打好成長的健康基礎。





▲程涵宇建議家長落實「分次補」，早晚各一杯鮮乳，讓營養能幫助孩子的成長打好基礎。

鮮乳怎麼挑？

營養師建議：鎖定「國際獲獎」、「大廠牌」雙指標，營養安全一次到位

既然喝鮮乳如此重要，面對市面上琳瑯滿目的品牌，那麼為什麼只點名「瑞穗鮮乳」？

程涵宇大方分享自家「選奶哲學」，她笑稱每次去超商，小孩總是只點名要喝「瑞穗鮮乳」，原因很簡單，「因為它乳香濃超好喝、乳糖自然帶甜，完全不用催，孩子自己就喝光光！」而對營養師媽媽來說，挑選關鍵則在於「瑞穗鮮乳連續9年榮獲由米其林星級大廚及國際品酒師評分的Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎，以及iTi風味絕佳獎章等肯定，相當厲害。品質有上千項檢驗把關，而且是大廠牌，安心沒話說！」對於營養師而言，這代表了瑞穗鮮乳無論是口感風味還是品質控管，都經得起國際級的嚴格檢驗與考驗。

隨著年後開學日到來，台北市、新北市、桃園市與台中市同步推動的「生生喝鮮奶」政策也再次上路。現在符合資格的幼兒園及國小學童只要持數位學生證，就能到7-ELEVEN等指定通路兌換鮮乳，每週可免費兌換一瓶，把握機會幫孩子好好灌「鈣」成長！

▼連續9年榮獲兩大國際獎項肯定、通過上千項檢驗的瑞穗鮮乳，讓營養師程涵宇也安心推薦！搭配雙北桃中「生生喝鮮奶」政策，憑數位學生證至7-ELEVEN等指定通路每週免費兌換，幫孩子灌「鈣」成長！