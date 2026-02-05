女打「瘦瘦針」月經大亂　醫揭關鍵：體脂降太快出事

▲醫師提醒，體重快速下降，恐影響月經規律。（圖／達志示意圖）

近年「瘦瘦針」是熱門減重方式，但近期國外出現不少嚴重副作用，美國甚至已有數千名使用者提起訴訟。中醫師周宗翰提到，門診也遇過4到5名使用瘦瘦針的女性患者出現「月經失調」問題，包括月經延遲、經期不規律、停經，這類藥物本身並非直接傷害生殖系統，而是透過體重快速下降，間接影響女性內分泌和月經規律。

周宗翰在臉書提到，瘦瘦針多為「GLP-1類藥物」，原用於第二型糖尿病治療，因具抑制食慾、延緩胃排空、降低熱量攝取等效果，被廣泛應用於體重管理，不過門診發現，部分女性在使用後發現月經週期改變，引發是否影響生殖健康的疑慮。

他提到，從西醫觀點來看，當女性在短時間內體重與體脂比例快速下降，「下視丘—腦下垂體—卵巢軸可能受到抑制，身體在能量攝取不足或壓力狀態下，會啟動保護機制，暫時降低排卵功能，這種情形被稱為功能性下視丘性停經」。

此外，雌激素除由卵巢分泌外，也有部分來自脂肪組織，當脂肪快速減少，雌激素濃度波動，容易導致經期延後、經量減少，甚至短暫停經，若減重過程同時伴隨熱量攝取過低、睡眠不足或心理壓力增加，壓力荷爾蒙皮質醇上升，也會進一步干擾排卵和月經穩定性。

從中醫角度觀察，周宗翰表示，月經異常不一定是藥物傷身，而多屬體質和規律暫時失衡，常見包括脾胃功能下降、氣血生成不足，導致衝任二脈失養或因減重壓力和情緒緊繃，影響肝的疏泄功能，使氣血運行不暢，進而出現經期不規律。

另有部分個案屬於「腎氣暫時不足」的表現。他進一步說明，中醫所指的腎，並非腎臟疾病，而是和生殖與內分泌規律相關，當體重快速下降、能量供應不足時，身體會優先維持基本生存機能，暫時降低生殖相關運作，進而導致月經暫停。

周宗翰提醒，多數因減重引起的月經改變屬於可逆狀態，當體重下降趨於穩定、營養攝取充足，並調整作息與壓力後，月經多能逐步恢復，治療與調理重點不在於過度進補，而是協助身體恢復原有的平衡。不過，若月經連續超過3個月未來，或明顯疲倦、怕冷、掉髮、頭暈等症狀，甚至有備孕需求卻長期無排卵者，應儘早就醫評估。