王必勝「1年瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光

▲王必勝減重前後對比照曝光。（圖／取自王必勝臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

前衛福部次長王必勝今（5）日大方分享瘦身戰果，一張「瘦身有成」對比照驚艷網友。他透露這一年多來成功減重16公斤，目前維持在76公斤左右已長達半年。這場健康大改造不僅讓他在視覺上年輕許多，連原本需要服用的血壓藥都不用吃了，指數仍維持在標準值，他感性表示：「這應該是邁向健康人生的一大進步。」

王必勝指出，他的糖化血色素（HbA1c）從先前的6.3降至5.5，即便停用血壓藥，血壓仍穩定維持在120/80 mmHg左右。除此之外，因持續重訓，體能與力量皆有顯著強化；最有趣的副作用則是「酒量大幅下降」，讓他順勢減少飲酒頻率，直呼「也是好事」。

身為「無藥減重」的實踐者，王必勝直言，過程中最困難的莫過於習慣的改變。他觀察到大眾常見的障礙，包括時間到了非吃不可、每餐都要吃到特定份量、沒吃到澱粉就沒飽足感，或是遲遲無法起身運動。他坦言：「要改變長久以來的生活習慣，比想像中還要難。」

但王必勝也為想減重的網友打強心針，根據自身經驗，只要「撐過一個月」，新習慣會逐漸取代舊習慣，一切就會變得很容易。他大方分享自己的飲控建議：先減量，再調整飲食內容；運動方面則可從短時間且方便的項目開始，再循序漸進強化。

針對近期熱門的減肥藥議題，王必勝也引用大型研究提醒，使用減肥藥若停藥，復胖比率比單純飲控運動高出許多。他藉此呼籲民眾：「除非你準備長期打藥或吃藥，否則終究還是得回到建立良好生活習慣這條路上，才能維持減重成果。」