男「長時間戴耳機」耳朵流湯　醫提醒4件事：戴1小時就要休息

▲無論使用哪種耳機，戴1小時就應該摘下，讓耳道休息。（圖／亞大醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

不少人習慣戴上耳機，沉浸在自己世界裡。一名年約30歲男性平常愛用耳機，後來因耳朵反覆發癢，甚至流出分泌物並伴隨異味，就醫後發現外耳道已明顯發炎、感染。醫師說，不論使用哪種耳機，只要耳朵長時間處於封閉、潮濕狀態，病菌便可能滋生，注意每使用1小時即應摘下耳機，讓耳道休息。

雙和醫院耳鼻喉科主治醫師陳俊天指出，外耳道會自然分泌耳垢，多半可自行向外排出，但長時間配戴耳機時，耳垢容易被推擠進更深處，久而久之可能形成阻塞，甚至影響聽力；若再加上流汗、潮濕或溫差變化，密閉環境更容易引發外耳道炎，出現搔癢、疼痛或分泌物增加等問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳俊天表示，從使用型態來看，市面常見耳機大致可分為耳罩式、耳塞式與入耳式，各有不同優缺點：

●耳罩式耳機

包覆整個耳廓，可有效隔絕環境噪音，聲源距離耳膜較遠，對耳膜的直接衝擊相對較小，但長時間配戴恐造成耳朵周圍壓迫感，甚至引起悶熱或皮膚不適。

●耳塞式耳機

機體輕巧、方便攜帶，不會完全密封外耳道，透氣性相對較好，缺點是隔音效果有限，容易在嘈雜環境中不自覺將音量調高。

●入耳式耳機

耳機直接伸入外耳道，隔音效果佳，較低音量即可聽清楚細節，不過聲源距離耳膜近，若音量偏高，對聽力衝擊較大，也較容易增加耳垢堆積與細菌滋生風險。

陳俊天指出，不論選用哪一種類型的耳機，長時間使用都可能造成壓迫、疼痛或發炎，日常應養成使用後清潔耳機的習慣，將殘留耳垢擦拭乾淨；此外，每配戴1小時就要休息，如感到不適，需立即調整位置。

陳俊天也說，耳機的音量控制也相當重要，可善用3C產品的分貝提醒功能，避免長時間處於85分貝以上的環境；另於洗澡或戲水後，要注意讓耳朵自然風乾，盡量維持外耳道乾燥，以降低感染風險。