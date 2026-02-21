台灣6成小學生近視　醫破解5大迷思：戴眼鏡不會讓眼睛長歪

▲近視兒童戴上眼鏡，並不會造成眼睛依賴。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

台灣是全球近視盛行率最高的國家之一，據調查，小學畢業前已有6成以上近視，高中生更超過8成，春節不注意，近視恐更嚴重。醫師說，台灣學童近視發生年齡平均比歐美早2至3 年，進展速度也更快，但某些家長擔心眼鏡一配戴就得一直戴下去， 其實這是迷思，戴眼鏡不會造成眼睛依賴，應及早矯正。

雙和醫院眼科主治醫師黃心慧表示，關於兒童視力，常見有5大迷思，以下為民眾逐一破解：

●眼鏡一戴上就無法拿下來，必須一直戴下去？

真相：應依照視力需求決定是否配戴。戴上眼鏡後只是「看清楚」，不會讓眼睛依賴，所以若有近視，須藉由眼鏡或其他方式矯正，以免學習及生活受影響；至於何時戴，則應依孩子的度數、日常需求與醫師建議而定。

●戴眼鏡會讓眼睛變形？

真相 : 眼睛不會因戴眼鏡而「長歪」。孩子戴眼鏡後，如看來眼睛大小不同，只是鏡片放大或縮小的光學效果，並非眼睛真的變形，反而若長時間不戴，除恐造成視覺模糊，不僅眼睛容易疲勞，甚至造成斜視。

●近視沒關係，長大後做近視雷射手術就行？

真相 : 手術只能矯正度數，不能縮短眼軸。超過500度的高度近視，會增加視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼等風險，而雷射手術後雖不必戴眼鏡，但眼球仍是長形、脆弱的，依舊有眼疾風險，故童年時期的近視控制該做就要做，遠比日後手術更關鍵。

●角膜塑型片會傷害眼睛？

真相 : 正確配戴與清潔，不僅安全且有效。角膜塑型片是睡覺時配戴的硬式隱形眼鏡，可改變角膜弧度，白天便不用戴眼鏡，並可有效延緩近視加深，若配合醫師追蹤，同時遵守清潔規則，安全性高，但仍有感染風險，故需要家長與孩子良好合作。

●孩子近視，等長大再配眼鏡就好？

真相：愈早介入愈好。近視的本質是眼軸拉長，而不是單純度數改變，若放任孩子看不清，眼睛將持續過度用力，使近視更快加深，故當近視發生，應由眼科醫師評估是否需要矯正，並討論近視控制方式。

黃心慧指出，孩子近視不只是戴眼鏡的問題，而是牽涉到整個眼睛結構及未來眼疾風險，家長破除迷思後，透過衛教與生活調整、醫學介入，更能協助小孩將近視控制在安全範圍內。