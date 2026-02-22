開工昏沉焦躁、注意力不集中　中醫3招破解「春節症候群」

▲「春節症候群」讓人上班昏沉、注意力不集中。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者邱俊吉／台北報導

連假結束後，不少人回到工作崗位卻遲遲收不了心，覺得昏沉、注意力不集中，甚至煩躁、焦慮。中醫師指出，這類「春節症候群」多與假期間作息混亂、飲食過度、氣血運行不暢有關，若能從飲食、作息與氣血3方向調整，身心可較快回歸穩定狀態。

瑞隆馬光中醫診所醫師邱柏豪表示，第一步在於調整飲食。過年期間大魚大肉、甜食與酒精攝取過多，容易加重脾胃負擔，而中醫認為脾主運化，當脾胃功能受影響，倦怠、嗜睡與頭重感便會出現，建議開工後的第一週，飲食宜清淡，減少油鹽，選擇清蒸或汆燙料理，並增加蔬果與雜糧比例，例如山藥、蓮子、薏仁與茯苓，有助健脾祛濕，且早晨宜以溫開水取代含糖飲料，也能減少濕氣累積。

第二步是調整作息。假期熬夜追劇、旅遊奔波，常造成生理時鐘失序，影響心神穩定。邱柏豪建議，復工前後可透過短時間靜坐調息、溫水泡腳等方式幫助放鬆，並逐步提早入睡、固定起床時間，讓身體重新適應工作日節奏，確保每天7至8小時的睡眠。

第三步著重提振精神。回到辦公室後，常感到腦袋遲鈍，精神難以集中，此時可透過穴位按摩與溫和茶飲作為輔助，有助醒腦，另簡單的頭頸放鬆及手部按壓，對於長時間使用電腦的上班族會特別有幫助。

此外，邱柏豪說，按壓特定穴位也有助於安神、醒腦，民眾可參考：

●內關穴：位於手腕橫紋上約3指寬處，有助安神定心、緩解焦躁。

●神門穴：位於手腕小指側橫紋上，常用於調整睡眠與心悸不適。

●百會穴、風池穴及合谷穴：可作為日常提神醒腦、舒緩肩頸與活絡氣血的輔助。

▲按摩特定穴位有助開工靜心。（圖／馬光中醫提供）

▲按摩百會等3穴位可安定心神。（圖／馬光中醫提供）

邱柏豪表示，春節過後正值早春，是陽氣漸生的階段，身體需要時間回到規律節奏，從清淡飲食、穩定作息到氣血調養循序進行，可慢慢收心、養氣，自然找回專注力及元氣。