40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

▲臨床上，醫師看過不少40歲就因心肌梗塞死在家裡的個案。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

心臟內科醫師陳冠任指出，3日夜診一連診治好幾位患者，共同點就是「膽固醇高但不想吃藥」，有的堅信靠運動、有的偷減藥量。對此他無奈比喻，壞膽固醇指數高卻不控制，就像行人闖紅燈，雖有人一輩子沒事，但也有不少人40歲就心肌梗塞死在家裡。醫師示警，嚴重的心血管疾病一旦發生後悔莫及，「我真的不敢賭」。

陳冠任醫師在粉專發文分享診間觀察，發現許多患者對於控制低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）存有僥倖心態。有的患者2年來完全不吃藥，認為靠運動飲食就能改善；有的則是數值降回正常範圍後，想測試「不吃能不能維持」；更有人自覺身體好多了就停藥，或偷偷減劑量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對這些患者，陳冠任坦言以往會感到微慍，但現在學會換一種模式面對，他會勸告患者：「低密度膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣。」

為什麼這樣說？陳冠任解釋，闖紅燈未必每次都會被車撞，確實有很多阿公阿嬤一輩子闖紅燈都沒出事，「但也有人闖一次紅燈就送太平間了」。這就跟高血脂一樣，有些人一輩子指數高也沒發生腦中風或心臟病，但也有人運氣不好，40歲就心肌梗塞死在家裡，「而後者還不少見」。

陳冠任直言，對心血管保護而言，低密度膽固醇高確實是相當危險的行為。若患者聽完分析仍堅持不吃藥、覺得自己天生神力，將來一定不會心臟病、腦中風，醫師也予以尊重，但會在病歷上清楚註明「醫師有強烈建議控制但患者拒絕」。

「講白的，那是你的身體不是我的，你自己的身體你自己決定。」陳冠任強調，醫師只能給予專業建議，但他同時也語重心長地說，如果是自己的親人好友，他一定強烈建議好好控制，因為嚴重的心血管疾病一旦發生就後悔莫及，「我真的不敢賭」，呼籲患者做好決定就要有能力承受可能的後果。