陳宗彥腦溢血仍處昏迷狀態　危險期「需觀察兩周」

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥昨日傳出因腦溢血緊急送台北馬偕醫院救治，目前仍在加護病房觀察。據瞭解，陳宗彥還在處於昏迷狀態，尚未脫離危險期，觀察期至少要兩周時間。

陳宗彥傳出3日在台北與友人聚餐時突感身體不適，緊急到台北馬偕醫院就醫，疑似因為腦溢血昨日安排接受手術。馬偕醫院昨日晚間針對陳宗彥就醫事件發布聲明指出，「主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。」

台大醫院神經外科主治醫師王國川表示，腦溢血通常是年紀大、血管退化，或者單純高血壓引起，治療上最重要是血壓控制。臨床經驗顯示，疾病發作與外在環境的天氣以及內在的情緒、壓力變化息息相關，且絕大部分病人事前都沒有徵兆，一旦疾病發生「出血就是出血」，關鍵在於越早就醫越好，沒有所謂黃金治療期。

馬偕醫院神經外科醫師陳旭照表示，腦溢血病人剛到急診狀況可能沒那麼差，因為出血之後血小板會凝集，但後續有血塊變大的可能性，導致狀況惡化，更關鍵的在於「腦溢血神經損害在出血當下就造成」，不是血塊移除之後就可以得到恢復，開刀移除血塊是為了救命。

陳旭照指出，視血塊破裂部位不同，如果傷到腦幹負責生命中樞的一些神經，有時候病人術後仍無法清醒，就是因為當下的損害太厲害。另如果靠近肢體運動神經，就會有手無力問題，甚至頭暈、頭痛，其他狀況還有影響語言功能等。

陳旭照提醒，腦溢血主要和血壓、血管退化有關，所以大部分病人都是年紀較長，60歲以上或者三高控制不良族群等風險比較高，且冬天較為好發，會比夏天多上20%，主要因為血壓起伏較大。而且如果高血壓、高血脂、糖尿病等沒有控制好，還可能反覆發生。