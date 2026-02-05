醫曝「胃食道逆流」6大警訊　拖久恐增食道癌風險

▲醫師提醒，長期胃食道逆流會增加食道癌風險。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

許多人以為偶爾「火燒心」只要吃顆胃藥就沒事，但台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維提醒，長期胃食道逆流不僅影響生活品質，還可能導致食道狹窄、巴瑞特氏食道，甚至提高食道癌風險，日常要特別注意胃食道逆流6大症狀。

黃國維指出，胃食道逆流是胃酸或食物逆流至食道，刺激食道黏膜造成發炎，當下食道括約肌功能失常或生活習慣不佳時，逆流就容易發生。

常見誘因包括體重過重或肥胖、飲食習慣、抽菸等，黃國維說明，腹部脂肪增加會提升腹腔壓力，使胃酸更容易逆流，愛吃油炸、甜食、辣味、咖啡、酒精、巧克力等食物刺激胃酸分泌，而抽菸會使下食道括約肌鬆弛，增加逆流機率，另外，缺乏運動也會導致腸胃蠕動減慢，體重增加，也容易造成胃酸囤積。

黃國維提醒，胃食道逆流不只是靠藥物控制，更重要的是日常生活習慣的調整，若出現「胃食道逆流超過兩週仍未改善」、「吞嚥困難或疼痛」、「胸口持續悶痛（須排除心臟問題）」、「嘔吐帶血、排便黑色」、「無刻意減重卻體重突然下降/食慾不振」、「聲音沙啞/喉嚨異物感或持續咳嗽」等6症狀，一定要儘速就醫檢查。

另外，日常也要避免暴飲暴食與刺激性食物（如辣椒、咖啡、酒精、巧克力）；避免穿過緊腰帶或褲子，減少腹部壓迫，降低逆流機率，還有避免長期高壓與熬夜，控制壓力、維持良好睡眠，可減少胃酸過度分泌。