防感冒「按3穴位」　中醫：增強免疫、調整腸胃

▲春節期間應注意補水、保暖等日常防護。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／台北報導

春節走春、返鄉等行程密集，南來北往加上溫差，不少人一過年就出現喉嚨不適、流鼻水或疲倦感。中醫師表示，農曆年間應做好補水、保暖等日常防護，並可按壓合谷穴、曲池穴與足三里穴等3穴位作為保健，有助身體維持穩定狀態，避免感冒在連假中找上門。

瑞隆馬光中醫診所鍾典育醫師指出，春節期間拜訪親友、逛市集與聚會頻繁，細菌、病毒更容易傳播，民眾應養成勤洗手習慣；搭乘大眾交通工具或使用公共設施後，若不便洗手，可暫用酒精或乾洗手，若已有呼吸道症狀，則應戴上口罩。

針對假期移動頻繁，鍾典育說，身體容易疲勞，也會影響免疫力，期間應注意水分補充，維持喉嚨黏膜濕潤，降低乾癢不適，也可避免長途奔波缺水造成負擔，並應充足睡眠，加速自我修復。

鍾典育也說，圍爐、聚餐難免大魚大肉，飲食需留意均衡，要適時補充蔬菜及纖維；若某餐較為油膩，下一餐可選擇較清淡的蔬食作為調整。另外，飯後最好起身散步10至20分鐘，或原地站立並輕微伸展，有助促進腸胃蠕動、減少脹氣，亦可消耗部分多餘熱量。

若春節期間出現咳嗽、頭痛、腹瀉等身體不適，則應優先休息並觀察，必要時就醫，不宜勉強走完既定行程。

鍾典育指出，中醫強調「扶正祛邪」，透過日常調養提升正氣，例如按壓以下3穴位，有助身體恢復平衡：

●合谷穴：位於虎口，大拇指及食指間靠近食指的凹陷處，可預防感冒，並輔助腸胃調整。

●曲池穴：位於手肘彎曲橫紋終點的外側凹陷處，有助調節體質，緩解頭部不適。

●足三里穴：位於膝蓋下方約4橫指處，常用於補氣健脾及日常調養。

▲按壓特定穴位有助身體狀況及早恢復穩定。（圖／馬光中醫提供）

鍾典育表示，春節不只是團聚的時光，也是調養身體、培養正氣的重要時機，透過良好的衛生習慣、注意保暖與補水，並均衡飲食與睡眠，再搭配適度活動及穴位保健，有助新的一年元氣充沛。