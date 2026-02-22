他脹氣「腹瀉便祕交替」　醫揪3大元凶：恐胃食道逆流

▲休假大吃大喝機會多，當心消化不良。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名35歲上班族天天跑攤，炸物、火鍋、甜點樣樣來，再加上追劇到凌晨、久坐少動，出現腹脹、噯氣、胃悶不適，甚至腹瀉與便秘交替發生，食慾也明顯下降。中醫師提醒，年節聚餐、大魚大肉與零食不斷，加上作息不規律與活動量不足，小心「脾胃失調、消化不良」在不知不覺中找上門。

北市聯醫仁愛院區中醫科醫師謝昆哲指出，消化不良並非單一疾病，而是脾胃消化功能失常所引起的整體表現。中醫認為「脾主運化、胃主受納」，脾胃是後天之本，負責將食物轉化為氣血津液，一旦運作失衡，就容易出現消化道不適，若長期忽視不理，除了引發慢性胃炎，嚴重者恐導致胃食道逆流或腸胃功能紊亂。

謝昆哲說明，中醫將消化不良歸屬於「脾胃虛弱」、「食積」、「胃氣不和」等證型，多與飲食不節、暴飲暴食、情緒壓力、熬夜有關。特別是連假作息顛倒、晚睡晚起，容易傷及脾陽與胃氣，使腸胃蠕動變慢、消化能力下降。

要預防脾胃失調，謝昆哲表示，除了飲食節制，中醫更強調「顧好作息、溫養脾胃」。晚上11點至凌晨1點為膽經運行，凌晨1點至3點為肝經運行，此時若未進入熟睡狀態，容易影響肝脾協調，進而導致消化功能失調。建議最晚11點前就寢，有助於脾胃有足夠的能量進行自我修復。

在穴位保健方面，謝昆哲指出，腹部與四肢分布多個與消化相關的重要穴位，包括中脘穴（肚臍上4寸）、天樞穴（肚臍旁2寸）、足三里穴（膝下3寸）、內關穴（腕橫紋上2吋）、公孫穴（足內側）等，適度按摩可促進腸胃蠕動、減緩腹脹與噁心感。按摩方式可分為三種：

按壓法：以拇指或食指垂直按壓穴位，感到微痠即可，停留5–10秒。

指揉法：以指腹畫小圈揉動，每穴約1–2分鐘。

順時針腹揉：以肚臍為中心，順時針輕揉腹部，有助促進腸道蠕動。

在茶飲調養方面，謝昆哲建議可飲用「健脾和胃茶」，藥材包括陳皮、炒麥芽、山楂、白朮、茯苓，利用中藥特性來幫助消食化積、健脾益氣，特別適合年節飲食過量後調整腸胃狀態。體質偏寒、容易腹瀉者，可加少量生薑片溫中散寒。

▼適度按摩與消化相關的重要穴位，可促進腸胃蠕動、減緩腹脹與噁心感。（圖／謝昆哲醫師提供）