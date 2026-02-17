乳房鈣化2成與乳癌有關　她摸到硬塊「鋼針定位切除手術」助確診

▲乳房硬塊若經超音波無法辨識是否良性，可用「鋼針定位切除手術」協助確認。（圖／視覺中國提供）

40歲的林小姐接受例行乳房攝影篩檢，檢查後接到通知，請她回院評估，結果乳房外科醫師向她說明，影像中發現乳房內有一處細小鈣化點呈叢聚分布，超音波難辨識是否良性，建議進行「鋼針定位切除手術」確認。醫師說，乳房鈣化很常見，若超音波無法鑑別，採此手術有助確診，民眾不必太緊張。

台北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師黃振僑說，乳房攝影是以X光為基礎的檢查方式，特別適合用來偵測乳房內的細小鈣化點；鈣化點是乳腺組織局部鈣質沉積後，在影像上呈現的白色小點，多數屬於良性變化，但約2成可能與乳癌早期病變相關，尤其當鈣化點密集叢聚時，醫師通常會提高警覺，建議取樣確認性質。

黃振僑指出，這類細小鈣化點往往無法透過乳房超音波清楚辨識，若在乳房攝影中可見，醫師往往建議進行鋼針定位切除手術，其過程會在乳房攝影或立體定位影像導引下，以極細的金屬針精準標示病灶位置後切除，從中取得足夠的乳腺組織以進行病理檢查，進而判定病灶為良性或惡性。

相較下，若乳房內的腫塊能在超音波下清楚顯示，則可選擇以「粗針切片」取樣，醫師在即時影像導引下取得組織，傷口較小，恢復也較快，且病理診斷準確度高，不過乳房超音波對於細小鈣化點偵測能力有限，因此並非所有狀況都適用粗針切片。

黃振僑表示，經完整說明後，林小姐選擇接受鋼針定位切除手術，所幸病理結果證實為良性鈣化點，後續僅需定期追蹤，也提醒民眾，乳房攝影及乳房超音波各有不同角色，當影像出現異常時，醫師會選擇最合適的檢查及手術方式，以確保診斷的準確性與安全性。