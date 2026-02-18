慢性疲勞、失眠「靜脈雷射療法」助改善　醫曝6種人適合

▲靜脈雷射療法作為輔助醫療，可助三高族群改善不適。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

不少人有疲勞、睡眠不佳或精神不濟的情形，近年在傳統醫療之外，低侵入性、可輔助健康調整的方式漸受關注，其中之一便是「靜脈雷射療法」，有三高問題或長期感覺勞累等族群可多參考。

亞東醫院心臟內科主治醫師李愛先說，靜脈雷射療法（Intravenous Laser Therapy，ILIB）是將低能量紅光雷射，經由細小導管導入手部靜脈，使雷射光直接作用於血液循環中；因導管大小如同抽血針，故過程中不需開刀、麻醉，單次療程約60分鐘，屬於非侵入性微創醫療。

李愛先指出，當雷射光進入血液後，會對紅血球、白血球與血小板產生生物刺激作用，影響血液流動狀態，而一般常使用的低能量紅光雷射波長約632.8奈米，已可減少血球彼此黏附，使血液流動較為順暢，可輔助血液循環調整。

此外，雷射能量可被細胞內粒線體吸收，促進ATP（三磷酸腺苷）生成，提升細胞能量代謝與修復能力，而血球經刺激後，其免疫功能與抗氧化能力亦可提升，並有助於降低自由基累積，減少慢性發炎反應，對延緩老化具有潛在幫助。

李愛先表示，靜脈雷射多作為輔助性療法，搭配原有治療或健康管理計畫使用，協助改善因循環不佳引起的不適，部分接受治療者也反映精神狀態及睡眠品質確實有改善。

對於靜脈雷射適用族群，李愛先建議如下：

●三高族群

●具心血管疾病風險者

●慢性疲勞、睡眠品質不佳或免疫力偏弱者

●長期壓力大、作息不規律者

●關注養生及延緩老化的中高齡族群

●術後或重大疾病恢復期作為輔助治療者

李愛先強調，此治療須由醫護人員在無菌環境下進行，雷射能量遠低於外科或美容用雷射，安全性相對高，多數僅感覺輕微溫熱感，但孕婦、出血體質或正接受抗凝血治療者，仍須經醫師評估後再行考量。