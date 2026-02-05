ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

海外緊急就醫「可申請健保退費」　急診每次上限3825元

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民眾出國就醫回國後健保可以申請退費，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

進入寒假緊接著還有農曆春節9天連假，不少民眾已經安排出國旅遊，而如果在海外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，健保可以申請退費。健保署今（5）日提醒，民眾若須立即在當地院所就醫者，可於門、急診治療當日起或出院之日起6個月內，檢附申請書及相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地的健保署分區業務組，即可申請核退自墊醫療費用。

健保署表示，對於國外醫療費用核退金額標準採審查後「核實」給付原則，要注意的是，申請費用若高於健保署每季公告急診每人次、門診每人次、住院每人日上限者，則不予給付。

而健保署最新公告最近一季，115年1月至3月的核退上限，分別為門診每次新台幣1133元、急診每次3825元、住院每日6887元。

健保署表示，依全民健康保險法規定，於保險有效期間，在台灣地區外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，得於門、急診治療當日或出院之日起6個月內，檢附全民健康保險自墊醫療費用核退申請書及相關資料，親送或委託親友至投保單位所在地之健保署分區業務組臨櫃辦理，亦可透過郵寄至上述指定地點，申請自墊醫療費用核退。

健保署也提醒，民眾亦可視個人需求，自行添購海外突發疾病醫療險，獲得更完善保障。若有其他問題，請洽健保諮詢服務專線0800-030-598(手機改撥02－4128-678)或至健保署全球資訊網站首頁/健保服務/健保醫療費用/就醫費用與退費/自墊醫療費用核退(https://www.nhi.gov.tw/ch/np-2739-1.html)查詢。

