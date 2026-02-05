一天換3次內褲！40歲男失禁「尿灌進大腸了」　醫驚：殘渣很多

▲男子一天要換3條內褲，竟是膀胱和大腸間產生瘻管，使得尿液灌進大腸。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「我先生最近好像很容易失禁…」一名40多歲男子被太太強押就醫，抱怨他每天狂換3條內褲，且上面總殘留黃色痕跡。雖然男子辯稱只是「偶爾忍不住」，但醫師陳榮堅一問病史，發現他曾因大腸憩室炎住院且做過大腸鏡，進一步驗尿驚見很多殘渣，才揪出原來是膀胱和大腸間產生瘻管，導致「膀胱脹尿灌進大腸」，若未及時處理恐得切除器官。

以為「腸鏡做完屁股鬆」 醫無奈：破洞了

外科醫師陳榮堅在粉專分享這起案例，太太堅持先生有問題，但男子卻在一旁反駁叫太太別亂講，認為「才一點點而已不算什麼」，夫妻倆差點在診間吵起來。為了釐清病因，醫師詢問近況，男子透露大概4個月前曾因「大腸憩室炎」住院2週，隔了1個月做大腸鏡檢查，仔細回想，滲便症狀似乎就是做完檢查後才出現的。

此外，男子還提到偶爾會覺得下腹痛、整個人熱熱的，但因先前發炎過，一直以為是正常現象。陳榮堅追問：「但是你開始出現一點滲便的情形，都不會覺得奇怪嗎？」沒想到男子竟天真回答：「因為我也沒做過大腸鏡檢查，以為檢查完肛門變得有點鬆鬆的是正常現象。」這番話讓醫師聽了相當無奈，所幸太太堅持帶他來檢查。

尿液灌大腸「從肛門出」！醫示警嚴重後果

陳榮堅表示，驗尿結果發現尿液裡有細菌感染及很多殘渣，推斷是膀胱與大腸間出現瘻管。也就是說，當初大腸發炎的部分貼著膀胱壁，導致膀胱壁變薄，後來做大腸鏡時的打氣過程可能撐破了變薄處，導致兩器官間出現一個小洞。

至於為何會失禁？陳榮堅解釋：「當膀胱脹尿的時候，尿液會灌到大腸裡面，從肛門滲出。」 這也是為何內褲會有黃色痕跡的原因。所幸男子在接受腹腔鏡手術，將膀胱跟大腸中間的瘻管分開後，已解決失禁問題。醫師也示警，還好男子太太發現得早，曾遇過嚴重感染案例，必須會診泌尿科共同處理，最後甚至得切掉一大塊膀胱壁跟整段發炎的腸子。