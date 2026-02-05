陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增

生活中心／綜合報導

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血，手術後目前在加護病房。胸腔科醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部重大急症，成因是腦血管破裂，高血壓控制不良最常見，典型症狀為突發劇烈頭痛、頭暈、身體癱瘓無力、言語不清。他也提醒，常常喝酒過量會增加腦溢血發作機率。

▲行政院前發言人陳宗彥，資料照。（圖／記者陳家祥攝）

據了解，陳宗彥是3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀，隨即由救護車送往台北馬偕醫院，期間意識清楚。有消息指出，他疑似發生腦部出血，並於昨日下午開刀。馬偕院長張文瀚表示，陳宗彥目前狀況已經獲得控制，但仍處於危險期，需要密切觀察2到3天，醫療團隊全力照護。

蘇一峰在臉書指出，腦溢血是腦部重大急症，成因是腦血管破裂，高血壓控制不良最常見，還有頭部外傷，腦血管畸形、動脈瘤、腦腫瘤、凝血功能不足及酗酒，典型症狀為突發劇烈頭痛、頭暈、身體癱瘓無力、言語不清。他也提醒，「常常喝酒過量會增加腦溢血。」

顱內出血可以分為4種型態，出血性腦中風（俗稱腦溢血）、蜘蛛膜下腔出血、硬膜上出血以及硬膜下出血，前兩種為腦中風，後兩種則是外傷引起的腦出血。

台大醫院心血管科主治醫師王宗道日前接受《ETtoday健康雲》訪問時指出，出血性腦中風為高血壓造成，秋冬天氣變化大血壓驟升驟降，容易引發症狀。阻塞型腦中風的常見症狀則為突發性的單側肢體無力、感覺異常、臉歪斜、說話不清楚、步態不穩及失語症等，民眾應牢記「FAST」口訣，把握治療黃金3小時。

辨識中風的「FAST」口訣分別為：FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來；SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；TIME，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

