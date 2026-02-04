快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」　馬偕院長：要觀察2到3天

▲前行政院發言人陳宗彥，資料照。（圖／記者陳家祥攝）

記者洪巧藍／台北報導

前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳昨（3）日在台北與友人聚餐時突感身體不適，緊急到台北馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房觀察。馬偕醫院院長張文瀚受訪表示，陳宗彥目前狀況已經獲得控制，但仍處於危險期，需要密切觀察兩到三天，醫療團隊全力照護。

據了解，陳宗彥返抵飯店後出現急性症狀，隨即由救護車送醫，期間意識清楚，並已與家屬聯繫；有消息指出，疑似發生腦部出血並於今（4）日接受手術。前議員王浩宇稍早則在臉書發文證實，「陳宗彥，目前在加護病房搶救中。希望平安。」

張文瀚受訪表示，陳宗彥經過救治目前狀況已經獲得控制、穩定當中，但還處於危險期，需要觀察兩到三天。現階段院方全力照顧，已經成立特別照顧小組在協助幫忙，請外界放心。至於進一步的病情細節，張文瀚強調，基於病人隱私與醫療倫理，仍須在家屬同意後，院方才能對外進一步說明。

▲新冠疫情時期，時任指揮中心副指揮官的陳宗彥（右）協助說明防疫政策，資料照。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥在新冠疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，負責業務從邊境檢疫管理到大型活動指引，更是跨部會聯繫的核心，被列為「防疫五月天」成員之一。他對體育十分熱衷，曾擔任中華民國體操協會副理事長、台南慢速壘球協會理事長，在退出政壇之後，持續參與社會體育活動，也常在臉書社群分享日常生活。