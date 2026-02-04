高雄博田醫院也爆無照廠商代刀　衛福部立即發函：最快速度查處

▲衛生福利部，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中榮總爆發無照廠商上手術台執刀，目前案件還在調查中，今（4）日再有媒體報導指高雄博田國際醫院爆出無照廠商進入手術房替病患動刀。衛福部醫事司表示，該案件會循中榮模式，今日即發函給高雄市衛生局，要求用最快速度查處，同時會安排進行「重點評鑑」。

媒體報導指出，博田醫院椎間盤手術讓廠商代刀30分鐘，爆料影片顯示手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，還有一名醫材廠商就在手術台無菌區執行手術行為，遭疑是中榮案翻版。

衛福部醫事司副司長劉玉菁晚間受訪表示，該案件會循中榮模式，今日即發函給高雄市衛生局，要求儘速資料收集調查，「蒐證到哪處分到哪裡」，如果牽涉到密醫罪屬於刑事罪，會移送檢察機關做偵辦，另也同樣會啟動醫院評鑑即時輔導查核機制，對博田醫院進行「重點評鑑」了解實際狀況。

一個月內出現二樁廠商代刀爭議，是否需了解國內醫療院所手術室管理狀況？劉玉菁指出，衛福部會盡快把手術室指引訂出，若做全國醫院普查效益不彰，衛生局也不一定有人力，也不希望太過度打擾醫院醫療行為，所以在行政管理上，只要任何醫院有這樣的檢舉，就會最快速度查處。