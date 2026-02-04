三總創新甲狀腺手術導入光纖雷射　傷口小還可省至少3萬元

▲三總持續創新甲狀腺手術，器械從鎖骨部分進入，術後疤痕用肉眼幾乎看不出來。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

藝人徐若瑄罹患甲狀腺癌，國內近年發生率也愈來愈高，如何遮掩手術疤痕成為關注焦點。三軍總醫院創新手術方式，導入可彎折的光纖雷射，補上達文西機器手臂系統的不足，並可為患者省下至少3萬元的自費負擔，至今已累積逾50例成功個案，也為民眾提供更多選擇。

三總耳鼻喉部主治醫師劉紹正表示，甲狀腺手術常見困擾在於前頸疤痕，為此醫界發展出多種手術路徑，但不追求完全無疤，而是盡量將疤痕轉移到衣服或頭髮能遮住的位置，例如經口、腋下、乳暈、耳後或鎖骨等，但不同路徑各有優缺點，例如經口雖幾無體表疤痕，但術後嘴巴常腫痛，可能影響進食2至3周；腋下、乳暈、鎖骨則需取捨穿著暴露度及傷口位置，故術前須與病人詳細討論，讓患者決定「疤要留在哪」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉紹正指出，目前達文西甲狀腺手術在全球都面臨相同難題，也就是夾、止血、切割3功能難以兼顧，若再加1支手臂，可能增加至少3萬元費用，於是他與團隊聯想到借用耳鼻喉科既有的雷射工具，將可彎折的光纖雷射插入手術部位，可精準切割，不必再增加手臂耗材。

經測試多種雷射後，三總團隊選定810波長，可避免過亮干擾視野，並能在自然組織間隙中精細剝離，減少熱傷害，手術出血量可控制在10cc以內，手術時間和傳統的達文西手術也相近。

針對手術革新適合哪些族群，劉紹正說，除了在意疤痕位置的病人，對聲音品質、恢復速度特別敏感者也常主動詢問，例如老師、翻譯或歌手等，這些病人多希望神經受傷風險低、恢復快，回到工作崗位時對聲音的影響愈小愈好。

劉紹正表示，目前使用光纖雷射的病例約50例，手術本身也不會增加達文西操作難度，且相較常用的超音波刀動輒3萬5到4萬多元，改以光纖雷射輔助，有機會替病人省下大筆耗材費，也成為這項創新術式的重要價值。