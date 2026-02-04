天價CAR-T健保已花7.3億「90例受治療」　新一代最快今年納給付

▲衛福部長石崇良受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署112年11月將CAR-T細胞免疫治療納入給付範圍，到今年1月底為止已經有90例個案獲得給付資格，每位患者平均819萬元、總計近7.3億元的藥費由健保支付。中華民國血液及骨髓移植學會追蹤研究顯示，本土治療成效表現優於全球臨床試驗。衛福部長石崇良今（4）日表示，健保正在評估開放新一代的CAR-T細胞免疫治療，最快今年內可以適用。

石崇良在健保署長任內首創「暫時性支付」作法，先給付之後看真實世界實證資料（Real World Data）再來評估是否繼續給付或者調整給付，CAR-T細胞免疫治療是第一個採暫時性支付的藥品，針對「25歲以下急性淋巴性白血病」及「成人瀰漫性大B細胞淋巴瘤」的患者，經過兩線標準治療後，若仍治療反應不佳或發生復發，即有機會申請健保給付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國血液病學會理事長、台大癌醫分院血液腫瘤部主任柯博升指出，急性淋巴性白血病以及瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者若發生復發、治療反應不佳，治療就會變得棘手，所幸有CAR-T細胞免疫治療，可幫助患者爭取長期控制疾病、治癒希望。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說明，截至今年1月底，已有90位患者獲得CAR-T細胞免疫治療健保給付資格，追蹤研究發現，本土治療成效整體表現優於全球臨床試驗結果，相較國際臨床試驗，我國急性淋巴性白血病患者一年存活率再提升10.4％，達到87.5％；瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者亦增加16％，攀升至64.2％。

石崇良表示，經初步資料看起來，淋巴瘤治療效果比當時的臨床實驗資料要好，對病人的經濟負擔跟預後也有一定效果。他致詞時也吐露心聲，當時給付CAR-T被認為是天價，也很擔心沒有理想的結果，今天看到結果如釋重擔，說明了健保創新給付方案可行，後續也誕生了癌症新藥基金，透過嚴謹要求事前審查和事後追蹤，未來可以繼續做，並提供給其他國家借鏡。

石崇良指出，現在已經有新一代CAR-T問世，國內已經通過藥證，也正申請要進入健保給付，健保正積極評估當中，最快今年內有望獲健保給付，但一切都正在進行醫療科技評估中，價格還沒有細談，這跟成本效益有關。另隨著國際癌症治療指引的改變，也有希望由過去的第三線治療推進到第二線治療。

葉士芃指出，CAR-T細胞免疫治療兼具基因工程、細胞治療與免疫科技。其屬於高度客製化的療程，目前符合健保執行條件的醫療院所共有9家，包含：台大醫院、台大癌醫、林口長庚、中國附醫、北榮、亞東、中榮、高醫附醫、花蓮慈濟。