中榮涉「廠商代刀」3醫師恢復排刀　石崇良：屬院方內部管理

▲衛福部長石崇良受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中榮總神經外科涉嫌讓無照的醫療器材廠商進手術房執刀，傳出院方解禁3名涉案醫師恢復排刀，衛福部長石崇良今（4）日表示，衛福部已經於1月28日完成中榮「再次重點評鑑」，預計下周提出報告請院方調整改善；至於恢復排刀，由於醫院內部調查已結束、程序上已做調整，這屬於院方內部管理，後續則需看衛生局相關裁處，最重可能廢止醫師證書。

台中榮總先前遭媒體爆料，神經外科內3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁以及醫師廖致翔，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進手術房內為病患執刀，院方要求3位涉案醫師調查期間停止手術業務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但近日媒體接獲爆料指涉案醫師已經恢復排刀，中榮則表示院內調查告一段落，雖然案件仍在司法與行政調查程序中，院方認為排除特定廠商後，可讓涉案醫師重返手術台。

石崇良下午出席衛教記者會被問及醫師重新排刀，他表示，就醫院角度來看調查已經結束，且程序上做調整，包括門禁改善、人員訓練要求、需院長批核等，院方認為已經調整完畢因此開放，這是屬於院方內部管理。至於外部查證仍在繼續，若案情屬實、醫師移付懲戒等，會由衛生局進行。

石崇良說明，這件事情的處理分三層面，一是醫院評鑑部分，1月28日醫事司已要求醫策會邀集相關評鑑委員，再次重點評鑑，主要針對整個開刀房管理、SOP的檢討，去進行確認，以確保不會再發生同樣的事情，且符合病人安全基本要求，最快下周開會完成確認 ，再請院方改善或調整。

二是涉及密醫部分，石崇良表示，若由廠商直接進行手術就涉及密醫行為，醫院涉嫌違反《醫師法》第108條雇用或容留密醫，可令停業或限制一部分業務範圍或罰鍰；而醫師在現場，明知卻容留這樣的行為，一樣涉嫌違反第28條之4，最重可廢止醫師證書，衛生局正調查當中，並會進行後續處分。

石崇良說，最後，醫事司日前要求院方提出調查報告，但院方繳交之後，又有報導流出影片，與其調查內容有所出入，這部分會再由醫事司組專案調查小組，進行更進一步的調查確認，做系統性的檢討跟改善作為。至於廠商涉及密醫及刑責，衛生局亦已移送檢調。