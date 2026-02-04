大S病危時移動「風險極高」　醫：感冒泡溫泉讓生理平衡失控

▲大S過世時間軸曝光，醫師提醒民眾若在海外生病，應遵從當地醫師建議，不一定要急著回台。（圖／翻攝自韓網）

記者邱俊吉／台北報導

女星大S（徐熙媛）2日逝世滿1年，據了解，當時她被送到日本當地醫院急診，醫師建議轉往大型醫院，但她堅持回台，未料前往機場途中心臟驟停，經搶救仍不治；醫師說，若已感染、發燒或有呼吸及循環不穩等狀況，不論搭機或轉院，皆恐使身體平衡瞬間崩壞，民眾若遇類似情境，應遵從醫囑，勿勉強返台。

根據韓國節目《名人生老病死的秘密》昨播出內容，大S當時抵日不久便出現高燒、全身痠痛等症狀，她判斷身體暖和就會好轉，於是在飯店泡湯，後來狀況轉壞，被送往急診室後，醫療團隊建議轉送大型醫院，但她不願在異國住院，強烈希望回家，家屬緊急訂下2月2日返台機票並出院，結果在前往機場途中，她在車內心臟驟停，轉送附近醫院搶救14小時仍宣告不治。

對此，亞洲大學附屬醫院內科部兼心臟科主任王宇澄說，感冒、發燒仍泡溫泉往往會使病情惡化，因為人在感染或發炎狀態時，血管本就容易擴張、心跳加快、血壓偏低，再泡高溫的溫泉，血管會進一步擴張，心臟負荷更重，很可能導致原本勉強維持的生理平衡快速失控，民眾須多加注意。

針對海外生病返台就醫，王宇澄則說，根據已知訊息，大S當時可能是流感重症，合併肺部發炎、呼吸衰竭，後導致急性心衰竭，且當地醫師曾建議轉至大醫院，代表已察覺病情須高度審慎，這時是否能搭機，應遵從醫師專業判斷，一般會建議先在當地穩定病情，再評估轉送風險；若尚未穩定，任何轉院或搭機本身，都將是高度危險的過程。

對於病人意識清楚時堅持個人選擇，王宇澄則坦言，只要病人仍具決策能力，家屬和醫療人員都只能盡力說明風險、反覆勸導，但無法強制改變決定，最終仍須尊重當事人意願。

王宇澄提醒，在類似狀況下，家屬事後不論如何自責，都無法改變結局，「能做的都已經做了，與其自責，不如調整心態，好好走向接下來的人生」，這才是對逝者、對自己最重要的事。