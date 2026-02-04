「瘦瘦針」爆大規模副作用訴訟　美英示警胰臟炎、肺栓塞

▲近年不少人透過「瘦瘦針」減重。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年「瘦瘦針」減肥相當夯，但美國卻發生大規模訴訟，自2023年以來，已經累計逾4千名使用者對藥品生產商提起訴訟。醫師指出，其中有人發生嚴重腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，甚至英國也警示超過千例的胰臟炎報告，包括17例的死亡個案。

家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允在臉書提到，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，目前該款減肥藥物訴訟在美國多個州聯合訴訟，其中律師團提出的傷害包括「胃腸道嚴重問題」、「眼睛與神經相關問題」、「靜脈血栓/肺栓塞」、「肝腸道外傷」、「壞死性胰臟炎」、「胰腺癌」等。

而針對相關訴訟，製藥公司則堅稱，這些藥物經過嚴格測試與FDA審查，有明確標籤說明已知風險（如胃腸不適），在許多臨床試驗與大規模觀察性研究中，安全性整體被認為是良好，但有些受害者表示，仿單並未強調死亡風險，許多開立的醫師也並未讓她們了解這些風險。

王姿允也指出，當然在判決結果下來前，很難說明到底是「減重」的副作用還是「藥物本身導致」，但一般無藥物飲食減重沒有強迫胃延遲排空的副作用，也不擔心會脫水。

但她直言，胰臟炎、膽結石、胃腸副作用、吸入性肺炎都跟「強迫吃不下喝不下」有強烈關聯，這就是為何自己堅持不用藥物，因為減重需要吃下去、喝下去的食物跟水量都很大，瞬間「減掉大體重」本身就伴隨流失肌肉跟脫水的風險，建議還是用健康飲食和生活型態，繼續維持已瘦下的體重或繼續往目標前進。

