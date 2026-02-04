部立醫院除夕至初五「開診近9成」　初一起有傳染病特別門診

▲部立醫院強化春節開診，確保民眾就醫權益，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

今年農曆春節長達9天，為了避免像去年發生急診壅塞事件，衛生福利部今（4）日說明，部立醫院已經提前完成整備，妥善規劃人力與門診服務，春節除夕至初五期間，部立醫院門診開診率近9成，醫療量能充足，以因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，以及春節連假期間的民眾就醫權益。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，以非重症為大宗，原因包含天冷、家庭團聚與聚餐等活動造成呼吸道傳染病、病毒性腸胃炎盛行，以及基層診所開診少導致求診人潮流向醫院、醫院因人員輪休關閉病床影響緊急住院需求患者入住作業。

衛福部春節整備專案於9天連假當中有開設7天「假日輕急症中心（UCC）」，針對呼吸道腸胃道傳染病從初一至初三開設「傳染病特別門診」，提供民眾有就醫需求時可以前往，也減少等待時間。

衛福部醫福會執行長林慶豐指出，除夕至初五27家部立醫院及4家分院開診率近9成，共開設1,183診次，除急診及住院醫療維持24小時正常運作外，持續開設內科、家醫科、兒科及慢性病等門診，並同步設置傳染病特別門診，針對發燒、呼吸道症狀及疑似傳染病個案提供診療服務，引導輕症及疑似感染病患優先於門診就醫，降低交叉感染風險，同時有效分散急診就醫人潮，減緩急診壅塞壓力，並每日監控急診壅塞情形。

為提升就醫便利性及防疫效能，各部立醫院亦透過健保快易通、官方網站、網路掛號系統及地方衛生局公告春節期間門診與傳染病特別門診資訊，協助民眾事前掌握就醫管道，避免集中湧入急診。同時，院內持續落實急重症分級檢傷、感染管制措施及醫療資源彈性調度，確保急診量能優先提供重症及緊急病患，降低急診壅塞風險。