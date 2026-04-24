民生社區牙科診所藏黑科技！名醫聯手蔡司　把看牙變成精準微創的藝術

記者萬玟伶／台北報導

人文薈萃的台北民生社區，是許多台北人心中的質感生活指標，但少有人知道，這裡更隱身一間與國際高規同步的顯微牙科基地！2025年，自美國Tufts University完成牙周暨植牙專科訓練歸國的李勃醫師，將國外頂尖的醫療標準帶回台灣，並結合在地需求，創立了充滿質感與溫度的「山石牙醫診所」。

身兼醫師與執行長的他，在選址時發揮了理科腦，仔細分析各行政區的人口結構與年齡分佈。他進一步解釋，由於診所團隊的專業強項在於牙周手術、全口重建等療程，因此希望能鎖定中高年齡層比例較高的區域，為長輩提供更貼近需求的專業服務。正因如此，李勃醫師不只將這裡定義為治療場所，更致力打造為「教育型」的口腔健康基地，他在這個擁有舒適步調的社區，引進ZEISS蔡司高階牙科顯微設備，以細膩且專業的態度陪伴在地居民，讓大家發現原來高品質的醫療也能這麼親切有感！

▲坐落於台北民生社區的「山石牙醫診所」，引進ZEISS蔡司高階牙科顯微設備，以細膩及專業帶給居民高品質醫療。（圖／山石牙醫診所提供）

牙科顯微鏡幫開「上帝視角」

從揪出牙裂到精準補肉，用科技讓治療不走冤枉路

在講求「精準微創」的現代，牙醫不光是要做到根除病灶，李勃醫師更堅持「以科技支撐專業」。他坦白道，「過去牙醫有技術上的囿限，受限於肉眼看不見的細節，但現在透過顯微設備，我們能讓治療精準升級。」 為了突破傳統限制，李勃醫師引進德國光學大廠ZEISS蔡司高階牙科顯微鏡，對他來說這不只是一台昂貴的放大鏡，更是診療室裡「最強的第三方助攻」。

李勃醫師提到，以「上顎植牙」為例，「在上顎後牙區植牙時，若遇到骨頭高度不足，就需要再進行「鼻竇抬升手術」。傳統做法，醫師必須憑藉手感盲推薄如蛋膜的鼻黏膜，「過去可能有高達三分之一到二分之一的機率會發生黏膜破損。」但如今，透過動態導航與牙科顯微鏡的「上帝視角」輔助，「現在我可以在顯微鏡下清楚看到鼻竇黏膜，它甚至會隨著患者的呼吸規律地起伏跳動。」在這樣生動清晰的視野下，讓李勃醫師在執刀時能精準避開風險，「即便真的有微小破損，也能即時發現並修補，將不可控的風險降至最低！」





▲李勃醫師透過 ZEISS 蔡司高階牙科顯微鏡進行診療，放大視野協助精準辨識細微病灶，實踐顯微微創治療。

除了大型手術，顯微鏡更是解決「神秘牙痛」的破案關鍵。過去總有許多患者深受牙痛折磨，跑遍診所、照了無數張X光片，卻總是被告知「牙齒看起來沒問題」。此時，牙科顯微鏡就有如牙科的「照妖鏡」。李勃醫師解釋，牙齒表面有時會有極其細微的裂紋，這些裂痕在肉眼或傳統影像下是隱形的，但細菌卻能深入其中刺激神經。「透過顯微鏡放大30倍以上，再搭配特殊染色，那些細如髮絲的裂痕就會瞬間無所遁形。」精確的診斷讓治療不再是「猜猜看」，而是眼見為憑的科學處置，避免了患者無故被拔牙或持續受苦的冤枉路。

步入中高齡，許多人開始面臨牙齦萎縮、牙根裸露等困擾，喝冷熱水時那陣突如其來的痠軟感，往往就是牙周組織健康亮紅燈的警訊。針對這類牙周軟組織或需要補肉的手術，顯微技術更展現「微創」的重要性。傳統補肉手術往往需要取下一大塊自體組織，不僅傷口大、術後疼痛感強，且拆線往往要等到兩週後。「但在牙科顯微鏡輔助下，我們在『取肉』時，就能精準避開血管與不必要的組織破壞。」精準切開、精準縫合，除了不用造成口腔多餘創傷，患者也有機會在更短時間內拆線痊癒，術後的不適感也能大幅降低。

百年光學神助攻！山石牙醫打造「蔡司顯微牙科訓練中心」

把「看得見的精準」傳承下去

李勃醫師笑言，「說到蔡司，大家在相機與眼鏡界都聽過它百年頂尖的光學技術，然而它在現代牙醫上更有其助益！」以山石牙醫診所這台牙科顯微鏡來說，它擁有電磁閥控制設計，讓醫師不再受限於僵硬的視角，能靈活地從各種角度切換，抓出病患口腔裡肉眼看不到的微小裂痕與病灶。李勃醫師坦言，手術中對視野範圍與立體景深的要求極高，而蔡司的光學品質能讓視野在放大數十倍後依然清晰銳利，這不僅協助醫師精準下刀，更能幫助長期低頭看診的牙醫師，減輕頸椎與背椎的負擔。

除了臨床應用，李勃醫師更將這份專業昇華為傳承。身為蔡司顯微牙科認證講師，他深知顯微治療存在著「技術門檻」，光是理解光學原理、景深、學會如何擺位、如何與助理默契配合，對許多初學者來說都是一大挑戰。山石牙醫診所是官方認證的「蔡司牙科顯微鏡訓練中心」，並建置了能進行「Live Surgery（實況手術）」的即時投影系統，這讓診所不僅是治療場所，更是一個知識輸出的基地，讓受訓醫師能透過同步連線的大螢幕，即時觀摩如何在真實臨床情境中，克服視角死角、展現微創技術，致力把這套「看得見的精準」推廣出去。

此外，李勃醫師也強調，在山石牙醫，牙科顯微鏡的應用不僅限於手術！「一般人會定期回診的原因不外乎是洗牙了，我認為洗牙是牙科中『最無聊但最重要的小事』！」他指出，根據官方統計，其實高達八、九成民眾都患有程度不一的牙齦炎，卻常因肉眼檢查的侷限而被忽略。透過顯微鏡介入，即便是簡單的洗牙，也能揪出隱藏的蛀牙、牙結石或發炎徵兆，落實預防醫學的真諦。



他山之石的溫柔期許！

顯微鏡讓患者參與決策，七旬長輩也有機會留牙

其實，不只牙醫能透過牙科顯微鏡看到放大影像，患者也可以透過眼前的螢幕「同步直播」口內實況！李勃醫師強調，透過即時投影，患者不再是躺著被動聽診斷，而是能與醫師看著同一個放大數十倍的畫面「共同決策」。這種透明化的溝通，讓許多原本被其他診所「退貨」、告知沒救了的患者，在這裡找到了轉機。





▲李勃醫師將顯微影像即時投影至大螢幕，向病患說明口內問題與治療建議，落實醫病共同決策。



「特別是針對七、八十歲的高齡長者，難道年紀大了牙齒不好就只能拔掉嗎？」透過顯微微創技術，他致力於將大手術轉為非手術，將拔牙轉為留牙，「對老人家而言，能好好吃飯、跟家人談笑風生且不感到疼痛，就是最大的幸福。」





▲海歸牙周暨植牙專科醫師李勃將診所打造成「教育型」的口腔健康基地，盼以顯微科技提升口腔治療品質。

這樣將心比心的溫度，也體現在診所的命名上。「山石」二字取自《詩經》「他山之石，可以攻錯」，李勃醫師期許診所能成為醫界互相砥礪的標竿，不僅做為推動顯微教育的基地，讓醫師自我實踐，更希望成為在地居民安身立命的依靠。展望未來，以蔡司尖端設備為核心的山石牙醫，將持續用與時俱進的技術，讓每位走出診所的人都能體驗，「原來看牙也可以這麼安心！」讓口腔照護不再是壓力，而是自信愛自己的一部分。