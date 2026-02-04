土城一氧化碳中毒1死7送醫　醫「輕度似感冒」6常見症狀

記者陳俊宏／綜合報導

新北市土城區發生一家七口一氧化碳中毒事件，詭異的是，該家庭中，11歲長女在事發前一天，竟然是離奇陳屍在5樓臥室內。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，一氧化碳中毒常見症狀包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、無力、嗜睡，輕度症狀通常類似感冒或腸胃炎；立即離開現場，呼吸新鮮空氣，並給予高濃度氧氣（高壓氧）是關鍵治療。

蘇一峰在Threads發文指出，土城一家2天內1死7送醫，推測是一氧化碳（CO）中毒死亡，不完全燃燒產生一氧化碳有毒氣體，起初症狀是頭暈無力噁心，後面會昏迷意識不清、心跳停止！只要一抽血就能診斷。

▼新北土城11歲女童離奇猝死，檢警相驗釐清死因。（圖／記者陳以昇攝）



一氧化碳中毒輕度症狀似感冒或腸胃炎

蘇一峰說，過去常發生在冬天，熱水器在室內或陽台但不通風累積毒氣！大家要小心！一氧化碳中毒是由於吸入無色、無味、無臭的廢氣（由碳基燃料不完全燃燒產生）所致。

蘇一峰指出，一氧化碳對血色素的親合力是氧氣的200倍以上，導致組織缺氧，常見症狀包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、無力、嗜睡，嚴重可致意識模糊、昏迷、心律不整、心肌缺氧甚至死亡。

立即離開現場 呼吸新鮮空氣

蘇一峰進一步表示，輕度症狀通常為頭痛、頭昏、嘔吐、四肢無力（類似感冒或腸胃炎）；嚴重時會出現視力模糊、呼吸加速、抽搐、昏迷。他提醒，立即離開現場，呼吸新鮮空氣，並給予高濃度氧氣（高壓氧）是關鍵治療。

土城延和路巷內一處民宅3日凌晨發生一氧化碳中毒事件，造成7人送醫治療，幸均無生命危險。但離奇的是，同一地點、同一戶住家，2日下午3時才傳出緊急救護案，11歲女童被發現陳屍在臥房內，且已出現屍斑。

檢方會同法醫相驗女童遺體，初步檢視發現女童口吐白沫、腹部腫脹。法醫進行抽血，將進一步檢驗體內一氧化碳濃度，釐清死因。