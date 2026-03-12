▲壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

現代人生活節奏快、工作繁忙，一忙起來就常覺得思緒卡卡、反應變慢，其實背後往往和長期壓力脫不了關係，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，長時間處在高壓狀態，可能影響專注力與日常表現，甚至進一步影響工作效率與生活品質。想要避免這樣的情況，許多人第一個聯想到吃銀杏來解決，但銀杏屬於「藥品」，一般民眾難以隨意補充。而魚油當中的Omega-3，能夠支持運轉穩定，讓思緒不卡關，可能是更容易補充的方式。

專家指出，魚油當中的Omega-3是維持思緒運作與循環代謝健康的重要營養素。但對於吃素者，或是擔心海洋汙染、重金屬殘留風險的人，希望能找尋全素、安心補充、無魚腥味的Omega-3，「微藻油」可為新的營養補充選項。資深研究員廖罄文指出，藻油是目前唯一可提供Omega-3的植物性來源，而魚油其實也是因為「大魚吃小魚，小魚吃藻」的關係，才含有Omega-3，因此直接萃取微藻油，才是最源頭、也最直接的補充方式，不僅可避開海洋食物鏈中重金屬累積的風險，來源也相對純淨。「微藻油」特別適合幾個族群補充，包含高壓的上班族；重視思緒與反應力的樂齡族；需要補充純淨DHA來源的孕補媽咪，有助把握寶寶學習力發展的關鍵時期。此外，對無法食用魚油、卻仍有Omega-3補充需求的素食族群來說，藻油也提供了兼顧營養與飲食習慣的替代方案。

▲資深研究員廖罄文指出，微藻油的Omega-3，能夠幫助思緒與循環健康保養，特別適合熟齡族、素食者、孕媽咪三大族群。

在實際選擇上，廖罄文建議，除了藻油本身，也可留意是否搭配藻紅素等成分，達到1+1大於2的加乘保養效果。他推薦桂格康研家微藻油膠囊，不僅含有高劑量藻油，還添加高濃度藻紅素。藻油來源選用西班牙大廠Solutex的專利微藻油，提供高濃度、高劑量Omega-3，並同時含有DHA與EPA。藻紅素則選用日本AstaReal專利的「雨生紅球藻」萃取物，具有高度保護力與循環力，能幫助思緒穩定運作。透過「雙藻」加乘，讓訊號穩定度與脈絡清晰度同步提升，同時兼顧循環代謝與認知保養。

▲桂格康研家微藻油膠囊除了西班牙專利藻油外，還添加了日本專利藻紅素，達到1+1大於2的加乘保養效果。



廖罄文也補充指出，該產品選用市面上少見的rTG型態藻油，屬於吸收率較佳的形式，每份Omega-3含量高達75%，其中DHA含量達380mg，並額外添加3.6mg藻紅素。不同於部分市售產品劑量不足、補充無感，品牌堅持提供消費者「真正有感」的高規格配方。

▲桂格康研家微藻油膠囊，透過「雙藻」加乘，讓訊號穩定度與脈絡清晰度同步提升，同時兼顧循環代謝與認知保養，堅持提供消費者「真正有感」的高規格配方。

此外，桂格康研家微藻油膠囊在製程與包裝上同樣嚴格把關，採用日本高標準製程，打造全台少見的「日本製」素食軟膠囊，不僅顆粒小、好吞食，且完全沒有魚腥味；再加上PTP獨立片裝設計，比起罐裝更能有效隔絕空氣，確保藻油新鮮、不易氧化。

▲桂格康研家微藻油膠囊採用日本高標準製程，顆粒小、好吞食，且完全沒有魚腥味。

專家提醒，挑選保養品時，「來源」與「複方設計」是關鍵。桂格康研家微藻油膠囊，結合高濃度 Omega-3 與日本專利藻紅素，「雙藻雙專利」配方，加上日本製素食軟膠囊與PTP獨立包裝設計，不論是重視思緒保養的熟齡族、正在尋找魚油替代方案的素食者，或是需要補充DHA的孕哺族群，都可作為日常保健的新選擇。

購買連結：

MOMO桂格官方賣場https://reurl.cc/gnKMK4

桂格健康GO https://stdfoods.cc/8q6cz7

大樹藥局同步販售中