男無症狀照大腸鏡驚見癌前病變　AI揪出「數毫米息肉」救一命

54歲的林先生平時生活規律，沒有腹痛或血便，也未曾出現腸胃不適，自認不屬於高風險族群，但聽到朋友罹癌後，決定安排大腸鏡檢查，結果意外發現腸道內有一顆僅數毫米、肉眼極易忽略的扁平型息肉，切除後證實為癌前病變，也凸顯定期篩檢有多重要。

亞東醫院家庭醫學部主治醫師張雅婷說，根據觀察，大腸癌早期多半缺乏明顯症狀，等到排便習慣改變、腹痛或血便才就醫，往往已錯過理想治療時機；有部分患者是在例行篩檢中發現異常，而大腸癌是少數能透過篩檢提早攔截、甚至在癌變前就完成處理的癌症，林先生正屬此類個案。

針對林先生狀況，亞東醫院肝膽腸胃科主治醫師陳冠至說，林先生的病灶是透過AI大腸鏡影像輔助系統揪出，該系統辨識準確率高達95%，能在檢查中即時標示疑似異常區域，降低漏診風險；他也說，腸道皺褶多，且息肉型態變化大，AI 的即時提示有助醫師即刻確認與處理。

陳冠至強調，AI並非取代醫師，而是輔助臨床決策的重要工具，成功協助林先生及早清除癌前病變，進一步降低未來罹癌風險。

亞東醫院肝膽腸胃科主治醫師林政錄則說，不少民眾對大腸鏡仍有心理壓力，無痛大腸鏡在安全麻醉與專業監測下進行，可大幅降低檢查不適感，使更多人願意跨出篩檢的第一步。

林政錄提醒，大腸癌預防的關鍵不在症狀出現後才行動，而是在身體仍感覺正常時主動篩檢；若已出現排便習慣改變、糞便帶血、長期腹脹或不明原因貧血等情形，須儘早就醫評估。