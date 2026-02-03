妹子連1個月「下面癢到睡不著」！醫一驗血搖頭：是糖尿病

▲妹子私密處癢了1個月受不了，抽血一驗竟確診糖尿病。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名年輕女子近一個月坐立難安，苦訴私密處「癢到睡不著」，雖多次就醫用藥，但症狀總是「春風吹又生」，沒幾天又發作。婦產科醫師邱筱宸見狀，懷疑案情不單純，隨口一問飲食習慣，發現患者竟是超級澱粉控。經抽血檢查，糖化血色素高達9.9%，確診糖尿病，而高血糖就是把私密處變成黴菌的「完美培養皿」的幕後黑手。

醫師邱筱宸在粉專分享門診案例，經檢查，確認女患者為「念珠菌感染」。但她納悶，之前的醫師治療都是標準且正確的，照理說症狀早該好了，為什麼會反覆發作？她開始思考，是不是身體內部提供了一個太舒適的環境，讓黴菌捨不得走？於是她追問飲食習慣：「最近是不是比較常吃麵包、蛋糕，或是手搖飲呢？」患者才不好意思地承認自己是個「超級澱粉控」。

抽血結果揭曉真相！邱筱宸指出，該名女子的糖化血色素高達9.9%（標準6.5%以上即為糖尿病），原來私密處反覆感染的元兇竟是「未控制的糖尿病」。

為何愛吃甜、血糖高會引發私密處搔癢？邱筱宸解釋2大關鍵。首先，高血糖會造成尿液和分泌物中的糖分增加，對念珠菌而言，這環境是「非常完美的培養皿」；再者，高血糖也會影響白血球的功能，讓身體消滅病菌的能力變差，導致免疫力下降。

邱筱宸表示，當患者開始控制血糖後，私密處反覆感染的狀況也慢慢穩定下來。她也藉此案例提醒：「很多症狀，其實不是局部的問題，而是整個身體在發出訊號。」當開始照顧全身的平衡，真正的修復才會發生。