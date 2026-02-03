新增25例流感重症　4歲男童「腦炎」住加護

▲疾管署今公布新增流感死亡病例。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布上周（1月27日至2月2日）新增25例流感併發重症及1例死亡。其中有一名重症個案是4歲男童，有咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，因嗜睡和抽搐到急診就醫，檢查確定是A型流感，同時有腦炎症狀，目前仍在加護病房治療。

依據疾管署監測資料顯示，今年第4周（1月25日至1月31日）類流感門急診就診計116,281人次，較前1周上升3.2%，趨勢緩升；另上周（1月27日至2月2日）新增25例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型）及1例流感併發重症死亡（H3N2）。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上周（1月27日至2月2日）新增25例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型）及1例流感併發重症死亡（H3N2）。

其中一名為南部未滿5歲男童，出現咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛等症狀，後來又出現嗜睡、抽搐到急診就醫，確診A型流感重症合併腦炎，發病至今2周，目前病況穩定，已移除氣管內管，但仍在加護病房治療。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本（114至115年）流感季累計497例重症病例（120例H1N1、361例H3N2、2例A未分型、14例B型）及94例死亡（24例H1N1、68例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占61%）及具慢性病史者（占83%）為多，86%未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行；此外，東/西亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。