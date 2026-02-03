遭質疑替「狼醫」說話　石崇良：涉案就先調整職務

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

監察院日前針對台大醫院婦產部連續爆性別平權爭議案件，糾正台大醫院及衛福部。對此，衛福部長石崇良日前提到「人非聖賢」、「不會因一次犯錯就永久取消醫師資格」等說法，遭外界質疑替狼醫說話。石崇良今（3）日上午再度回應，會以被害者保護為核心，並啟動制度面檢討，調查過程也會先調整涉案醫師職務。

石崇良中午接受媒體訪問時指出，現行的《醫師法》已針對此類案件設有多層級處分機制，包含最嚴重的「撤銷醫師證書」和「執業資格」，另外還有限制執業範圍或停業等不同懲戒方式，相關處置皆須依比例原則審慎判斷。

石崇良指出，由於目前醫師懲戒多由各縣市醫師公會負責，實務上在調查流程與裁罰標準上存在差異，未來會訂定明確的原則和指引，從案件受理、調查到最終處分，都能朝向一致化處理，並於必要時介入督導。至於調查期間是否有相關「配套措施」，他則強調，基於被害人保護考量，對涉案醫師進行職務調整，是合理且可行的作法。

而有關外界質疑醫界存在「自己人保護自己人」的文化，石崇良則回應，過去並非沒有嚴懲案例，但確實曾有醫師因相關事件遭到撤銷證書，但這類處分屬於最嚴重層級，必須在事實釐清後依法辦理。

他強調，醫師因工作性質涉及病患高度隱私，本來就需要承擔比其他行業更高的倫理標準，因此相關懲戒制度也相對嚴格，未來衛福部會站在監督與督導的角色，要求醫師公會落實相關規定。