「走路講電話會停下來」恐是失智警訊！　醫1招自測大腦退化

▲你有辦法邊走路邊講電話嗎？一心無法二用恐是大腦退化的警訊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你走路時能邊想事情嗎？這看似簡單的日常動作，竟是大腦老化的關鍵警訊！許多人以為失智是某天突然發生，但基因醫師張家銘指出，真正的大腦退化，往往是從「沒辦法一心二用」開始。他透露，診間常問長輩一句話來判斷大腦狀態，精準度甚至比記憶測驗更高；同時他也分享一招「走路減法測試」，若覺得吃力，恐是前額葉功能已開始下降。

「您走路的時候，還能不能同時想事情？」張家銘醫師在粉專發文提到，這道題目雖然常讓患者愣住，卻能比任何健檢數字更早反映大腦狀態。他解釋，走路雖是自動化動作，但若要「一邊走、一邊想」，就變成高度大腦整合任務，代表前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質必須同步運作，因此「走路同時想事情，其實就是大腦的『多工能力體檢』。」

這種能力在醫學上稱為「雙重任務步行能力（dual-task gait）」。張家銘說明，這代表在行走同時執行計算、記憶或判斷等認知任務。研究發現，若這項能力退化，未來出現跌倒、注意力退化、執行功能下降的機率都會明顯上升。換言之，大腦衰退的徵兆「不是先忘東忘西，而是先沒辦法一心二用。」

張家銘列舉生活中「3大典型退化」畫面，若家中長輩出現以下狀況，代表大腦整合能力已開始下降：

1. 走路時講電話，腳步會自然停下來。

2. 一邊走路一邊回訊息，很容易走歪或撞到東西。

3. 過馬路時如果旁邊有人講話，判斷力會變慢。

「很多人說：那我每天都有散步，這樣應該就夠了吧？」張家銘直言，單純散步對情緒和睡眠有幫助，但對大腦整合能力的刺激強度其實不高，因為走路很快會變成自動化動作。真正能刺激神經可塑性的，是大腦必須同時處理身體平衡與認知負荷，例如「一邊走，一邊算數字」或「一邊走，一邊記路線」。

想知道自己大腦幾歲？張家銘推薦一個「超簡單大腦體檢法」，人人都能做： 請找一條安全的步道，一邊走路、一邊做數學減法，例如從「100－7＝ 93」開始，接著是86、79，依序遞減。如果做起來很順，代表大腦整合能力維持得不錯；若覺得吃力，甚至需要停下來才能算，代表前額葉整合效率已經開始下降。

張家銘引用2026年發表在《BMC Geriatrics》的研究指出，真正能改善雙重任務步行能力的，不是單純走路，而是「一邊動，一邊思考」的訓練，像是透過虛擬實境與體感互動，能讓大腦學會用更少資源完成同樣任務（神經效率）。他也提醒，真正的抗老不是記憶力多好，「只要大腦還願意一邊走、一邊想，就代表它還在學習、還在更新。」