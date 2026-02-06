馬桶座不是最髒！公廁「這3處」更毒　醫：上一人擦完屁股就摸

▲醫師指出，公廁裡的沖水按鈕、門鎖與水龍頭開關才是最髒的。（示意圖／本報資料照）

女孩們你曾出門在外內急卻不敢坐公廁馬桶嗎？你也曾擔心「在捷運站上廁所，回家覺得癢癢的，是不是被傳染？」深怕屁股一坐下去，菜花（HPV）、梅毒就找上門？對此，婦產科醫師邱筱宸用科學數據打破迷思，直言馬桶坐墊傳染性病的機率「趨近於零」，反倒是大家用手觸碰的「3個地方」比馬桶座更髒、更危險。

「公廁馬桶到底能不能坐？」邱筱宸醫師在粉專發文指出，這是她診間最常聽到的焦慮，許多人擔心馬桶坐墊不乾淨，會染上HPV或性病。但她解釋，以醫學實證來看，像是梅毒、淋病、HIV等病原體其實非常脆弱，離開人體後，在乾燥的馬桶圈上幾分鐘內就會死亡，難有傳染力。

醫點名「公廁3處」是細菌熱點

至於生命力較強的HPV（菜花），邱筱宸坦言，雖曾在公廁環境驗出病毒DNA，但「驗得到不代表會傳染」。她強調，HPV病毒需要接觸黏膜或傷口才有機會感染，而人體的大腿和屁股有厚厚的角質層保護，「除非上面有開放性傷口並剛好直接接觸到大量病毒，否則只是單純坐著並不會感染的。」

邱筱宸進一步示警，公廁裡的「細菌熱點」其實不是馬桶座，而是手指最常碰到的地方！包括「沖水按鈕」（上一個人擦完屁股直接摸）、「門鎖／門把」以及「水龍頭開關」。真正的感染途徑通常是摸了這些地方沒洗手，接著又摸臉、吃東西，把病原體吃下肚。

別再半蹲尿尿！恐致私密處發炎

醫師也藉此勸告女性朋友「別再深蹲或踩馬桶」。邱筱宸解釋，懸空上廁所會讓骨盆底肌無法放鬆，導致「殘尿」，反而容易滋生細菌引起私密處發炎；踩馬桶更是危險動作。若真的擔心，可用隨身酒精噴一下坐墊，或鋪一張馬桶坐墊紙阻隔即可。

此外，邱筱宸建議沖水時要「蓋上馬桶蓋」，避免氣旋將細菌噴濺出來；最重要的是離開廁所前「徹底洗手」，只要掌握正確衛生習慣，就能放心在外面上廁所。最後，她也呼籲：「公廁並不可怕，憋尿導致的膀胱炎才可怕。」