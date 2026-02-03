「蔣府宴、萬萬兩」都出包　網購年節食品抽驗9件違規

▲蔣府宴的「詩仙紹酒雞」檢出腸桿菌科超標。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「115年網購年節食品抽驗結果」，有7件品質不符規定，2件標示不符規定。其中「蔣府宴」的「詩仙紹酒雞」檢出腸桿菌科超標，「萬萬兩」水餃標示不符規定；另外，momo購物網、蝦皮購物販售的產品都檢出品質或標示不符規定。

食藥科科長林冠蓁指出，此次共計查驗30件產品，包含冷凍冷藏調理食品10件、糖果9件、菇類9件、竹笙1件及花生及其製品1件，依品項擇定檢驗項目包括檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果茶樹菇2件、巴西蘑菇、鹿茸菇及猴頭菇各1件等5件菇類檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，1件巴西蘑菇同時檢出殘留農藥不符規定及重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」，稽查平台包括momo、蝦皮。

▲萬萬兩水餃標示不符規定。

另外，還有1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞（稽查平台：蔣府宴）檢出腸桿菌科超過衛生標準，1件萬萬兩的高麗菜韭黃豬肉餃子（稽查平台：買多多）外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」，1件金元寶軟糖檢出食品添加物著色劑（稽查平台：momo），但產品外包裝成分未標示檢出的添加物。

林冠蓁表示，不符規定產品已移請所轄衛生局後續辦理，呼籲民眾於網路選購食品時應提高警覺，留意商品來源、配送溫度與食品標示，優先選擇完整包裝產品，並留意產品上是否有完整明確的中文標示，購買後也應依標示建議進行保存，冷凍食品避免反覆解凍再冷凍，烹煮食物時應充分加熱，即食產品則應儘速食用完畢。