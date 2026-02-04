超靈驗！今立春「利存168」馬年一路發　千萬別轉帳給別人

▲在立春這天存入或是轉帳168元到自己的帳戶，讓你馬年一路發。（示意圖／記者曾筠淇攝）

今（4）日凌晨04:02正式迎來「立春」。塔羅牌老師艾菲爾指出，立春是氣場交接期，除了要小心「別嘆氣、別抖腳、別皺眉」3大禁忌，以免把好運推門外，想在今年財運大爆發、福氣跑第一，他特別傳授超靈驗的「利存168」開運儀式，並公開今日最強吉時與發財錢母號碼，民眾不妨把握機會幫自己補財庫。

想要馬年錢包鼓鼓，艾菲爾老師在粉專發文強調，「利存168」這招簡單又強大的開運儀式絕對不能漏掉！作法是在立春當天，往自己最常用的銀行帳戶、定存帳戶，或是錢包、儲蓄罐中，存入168元，寓意象徵「利存168，馬年一路發」。

「重點在於讓錢流動起來！」艾菲爾分享開運秘技，民眾可以從自己的A帳戶轉帳到B帳戶，因為流動的錢是活水，才能啟動滾滾財氣。但他提醒，千萬不要轉帳給別人，否則恐有破財風險。

至於什麼時間轉帳最有效？艾菲爾列出「2/4當天最強吉時」，選在以下時段存錢或開運佈置，效果加倍：

✓辰時（07:00～09:00）

✓巳時（09:00～11:00）

✓午時（11:00～13:00）：正午陽氣最旺，是馬年本命時！

✓申時（15:00～17:00）

除了存錢，今年馬年屬火，艾菲爾建議可用陽光積極的能量點燃財富，並點名「正東方」與「正北方」兩大財位：

正財位（正東方）：旺事業收入。建議準備一個通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊放一盞溫暖的黃色小燈。代表財源生生不息，照亮一整年的薪水。

偏財位（正北方）：旺投資、意外之財。建議擺放一對貔貅，記得「頭朝向門口或窗外」吸大財，「尾巴朝內」把財富鎖進家庫。

隨身開運：在皮夾不常用的隔層放入一對「小金蟾」，象徵招財進寶，讓錢包像磁鐵一樣，走到哪吸到哪。

最後，2026年想發財，你的錢母找對了嗎？艾菲爾揭曉，「尾數編號43」的百元鈔，非常適合在今年當錢母使用。原因是60甲子年中，「丙午年」排名第43，因此印有43尾數的百元大鈔，就是馬年能旺發財運的幸運物。他鼓勵民眾在立春這天帶著笑容，啟動奇蹟，命運就會跟著轉好。

