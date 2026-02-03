「貳樓」包裝袋溶出試驗不合格　越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素

▲貳樓使用的包裝袋檢出溶出試驗違規。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格項目，其中有1批越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素四號，需在邊境銷毀，另還有2批從中國進口的食品容器具，在邊境檢出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，必須退運或銷毀，其中有一批為知名餐飲「貳樓」使用的包裝袋。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，業者「鴻慶成食品有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

根據食藥署統計近半年，從114年7月26日至115年1月26日止，總計受理報驗45批越南黑胡椒粒，檢驗不合格9批，不合格率20%，不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

▲越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素。

另業者「津喜企業有限公司」報驗的中國餐盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出。業者「禾啟股份有限公司」報驗的中國紙袋，以4%醋酸於60℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣40 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。

蔡佳芬表示，相關不合格產品皆在邊境退運或銷毀，針對「津喜企業有限公司」及「禾啟股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。