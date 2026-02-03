長媳連續10年「圍爐就胃痛」　醫揭原因：89%成人過節備感壓力

▲不少人對於過年圍爐深感壓力，連身體都出現不適。（圖／Pexels）

記者邱俊吉／台北報導

45歲張小姐身為家中長媳，連續10年只要一過冬至，便開始焦慮、肩頸痠痛，到除夕夜圍爐時，不但因胃絞痛無法進食，夫妻還多次爭吵；醫師說，這看似個案撐不住年節忙碌，實際上是長期壓力累積引發身心警訊，類似病人並不少見，若已影響家人關係，甚至有自傷或傷人想法，務必就醫。

恩主公醫院精神科主任蔡芳茹醫師指出，根據美國心理學會（APA）2023年調查，高達89%的成人在節日期間感受到壓力，壓力來源多與家庭互動及經濟負擔相關，且超過4成認為此時的壓力遠高於平時，甚至已影響身心狀態，而根據她的觀察，在農曆年前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而求診的患者確實也明顯增加。

蔡芳茹表示，這類患者在就診前，往往已先到腸胃科、神經內科接受多項檢查，卻始終查不出器質性病變，此為典型的身心交互反應，當意識告訴自己必須忍耐，身體往往已發出警訊，透過疼痛、失眠或腸胃不適反映壓力。

針對張小姐案例，蔡芳茹分析，壓力並非來自單一事件，而是多重角色期待的累積，包括祭拜流程、準備年菜，及親戚之間反覆的比較與詢問；治療過程中，除了必要的藥物調整，更著重支持性引導，協助她和丈夫持續溝通，最終達成共識，年菜改外送，並提前返家休息，才終結長達10年的過年身心困擾。

蔡芳茹指出，從神經醫學角度來看，年節的急性壓力會啟動體內壓力軸，促使皮質醇大量分泌。短期雖能提升應變能力，但當壓力持續，海馬迴功能恐受抑制，前額葉調控能力也會降低，並使杏仁核過度活化，進而影響血清素、正腎上腺素平衡，導致情緒易怒、焦慮加劇及失眠問題。

此外，蔡芳茹表示，若壓力已造成工作或家庭功能受損、關係明顯惡化、反覆出現恐慌或生理不適，甚至產生自傷或傷人念頭，應及早尋求專業協助。

蔡芳茹強調，精神科治療並非只是開立藥物，而是整合藥物、認知治療及支持系統，協助個案重新調整壓力，也呼籲家人有更多理解及分擔，團圓才不會帶來身心負擔。