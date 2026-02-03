男童B流退燒第6天「血氧突剩85%」　醫：最致命路徑

▲男孩確診B流後雖退燒，但第6天病情突然回馬槍，最後住進兒童加護病房搶救。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰近日分享一則驚險案例，一名健康的男孩確診B型流感，服藥後發燒退去、看似好轉，不料第6天卻突然出現「回馬槍」，血氧掉到85%、雙側肺部嚴重浸潤，緊急住進PICU（兒童加護病房）搶救。吳昌騰示警，流感病毒會先破壞呼吸道的防禦屏障，讓細菌趁虛而入，成為兒童流感重症最常見，也最致命的路徑之一。

「最危險的，往往不是一開始。」吳昌騰醫師在粉專回顧該名病例，男孩在住院前6天出現發燒39°C、咳嗽流鼻水，診所快篩確診B型流感並服用抗病毒藥物。2天後，男孩退燒且症狀明顯改善，家長以為進入恢復期，沒想到真正的夢魘發生在第6天清晨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳昌騰描述，男孩突然出現明顯呼吸困難與嗜睡，被緊急送往急診時，血氧濃度僅剩85%，胸部X光顯示「雙側肺部浸潤」。即便急診醫護立即給氧、投藥，孩子呼吸狀況仍快速惡化，轉院到他服務的醫院時，短短6小時追蹤X光發現肺部浸潤更加嚴重，懷疑進展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS），立刻轉入PICU救治。

為什麼病情惡化這麼快？吳昌騰解釋，經檢查發現，男孩不只是病毒感染，而是流感後合併肺炎鏈球菌的繼發性細菌感染。他形容這是一種「病毒先鋒、細菌接手」的致命模式，流感病毒先破壞呼吸道防禦屏障，讓細菌趁虛而入，導致身體陷入嚴重的發炎風暴。所幸在醫療團隊給予高流量氧氣、廣效性抗生素與類固醇等治療後，男孩病情才終於好轉。

「B型流感也不是溫和的！因為流感重症從不按牌理出牌！」吳昌騰列出3點「保命提醒」，呼籲家長千萬別大意：

1. 流感退燒不等於安全：孩子燒退後若出現嗜睡、精神變差、反應遲鈍，是最重要的警訊。

2. 觀察呼吸比量體溫更重要：當孩子呼吸變快、喘、胸口凹陷，都是立即就醫的理由。

3. 小心「流感好轉後的回馬槍」：症狀改善後突然再惡化（無論是呼吸狀態或意識清醒度），往往是流感重症常見的起點。