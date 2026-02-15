長輩「吃飯吃很久」4徵兆恐折壽　營養師：難察覺

▲趁著過年圍爐，睜大眼睛觀察家中長輩是否出現「警示徵兆」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李佳蓉／綜合報導

過年是家族團聚的時刻，但你是否注意到家裡的長輩有些不一樣？營養師薛曉晶提醒，如果家中60歲以上的長輩，吃飯時「常咳兩聲說沒事」、一頓飯吃很久，甚至開始抗拒進食、越吃越少，千萬別以為只是單純的「老了胃口不好」，這可能是致命的健康警訊。

營養師薛曉晶在粉專發文指出，國際權威醫學期刊《The Lancet Healthy Longevity 刺胳針-健康長壽》在2025年12月的最新綜論中示警，「吞嚥困難」其實是一種會嚴重影響營養、肺部，甚至可能縮短壽命的「神經老年症候群」。她進一步列出研究回顧數據，發現吞嚥問題比大眾想像得更普遍：

●中風後患者：高達4～7成初期有口咽期吞嚥困難。

●帕金森氏症患者：約3～8成在病程中會出現吞嚥問題。

●高齡長者：80歲以上住院長者及安養院住民，多深受影響。

●健康長輩：即使是健康的70歲以上長輩，約一半檢查顯示有輕微吞嚥改變。

「有些是『無聲嗆咳』，沒有明顯咳嗽聲，家屬與長輩本人都難以察覺！」薛曉晶憂心地說，吞嚥障礙不僅會帶來不適，更會讓長輩面臨營養不良、脫水、反覆吸入性肺炎等風險，進而提高死亡率。她解釋，除了中風、失智症等疾病會損害吞嚥功能外，老化帶來的肌少症、感覺鈍化，也會縮小吞嚥的安全緩衝區。

趁著過年回家，薛曉晶建議，民眾可透過「4個關鍵警訊」來觀察長輩狀況：

1. 吃飯時間特別久。

2. 喝水常清喉嚨或咳嗽。

3. 近期體重悄悄下降。

4. 常莫名肺部感染或住院。

若發現上述徵兆，薛曉晶呼籲，務必在看診時主動諮詢醫師，評估是否安排吞嚥檢查。在飲食策略上，可在專業建議下調整食物質地（如切小、軟質），但避免一味「打成糊」，反而讓長輩食慾下降。她強調，別再把長輩「吞不太好」視為正常老化，多看一眼、溫柔問一句「最近吃東西有沒有比較難吞？」就是守護家人健康的第一道防線。