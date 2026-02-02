袁惟仁8年前腦中風倒下　醫揭「4警訊」：秋冬容易引發

▲袁惟仁今傳出過世消息。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

資深音樂人袁惟仁之前因跌倒撞頭「腦溢血」，身體狀況大不如前，今傳出過世消息。醫師表示，腦中風可分為出血性與阻塞性，前者有15到20%會變成腦溢血，後者則會拖個3到5天發病，發生率降為10%，建議民眾平時就要做好血壓控制，若出現4大症狀，應儘早就醫治療。

袁惟仁2018年7月在上海時因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現還腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，也脫離險境返回台東老家休養，臥病長達8年時間，今病逝家中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院心血管科主治醫師王宗道指出，出血性腦中風為高血壓造成，秋冬天氣變化大血壓驟升驟降，容易引發症狀。阻塞型腦中風的常見症狀則為突發性的單側肢體無力、感覺異常、臉歪斜、說話不清楚、步態不穩及失語症等，民眾應牢記「FAST」口訣，把握治療黃金3小時。

辨識中風的「FAST」口訣分別為：FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來；SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；TIME，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

王宗道提醒，腦中風不僅影響個人健康，造成的失能也會增加個人和家庭的影響及負擔，其中「急性缺血性中風」是最常見的腦中風類型，約占70至80%，患者若能於發生後3小時內給予靜脈血栓溶解劑治療，是可以有效減少失能的後遺症。

另外，袁惟仁在跌倒後，也傳出腦部另一側發現腫瘤。林口長庚腦腫瘤神經外科副教授魏國珍也提到，腦瘤若長在腦幹、頂葉等主導運動神經部位，就算只有小小一顆，也容易造成肢體無力，而腦瘤常見的生長部位還有額葉、顳葉等部位，一旦長到3到4公分，就會壓迫到神經引發肢體麻木，但腦瘤生長速度較慢，通常只都是在症狀發作時才會一併被揪出。