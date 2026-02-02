衛福部「健康幣」將上路　打疫苗、癌症篩檢可集點

▲衛福部將推動「健康幣」制度。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

繼運動部推出「運動幣」概念後，衛福部也推動「健康幣」制度，鼓勵民眾主動參與健康促進行為。根據規劃，只要完成公費疫苗接種或定期接受癌症篩檢，即可累積點數，未來有機會兌換各項健康相關優惠，政策預計今年正式啟動。

衛福部次長莊人祥今（2）日受訪時表示，「健康幣」目前正積極籌備中，已有多個產業表達高度興趣，包括便利商店、保險公司、運動相關單位以及健康管理類APP業者，未來有望透過跨界合作，讓點數能實際轉化為民眾可使用的福利。

「健康幣」構想最早由衛福部長石崇良於去年10月提出，核心理念是結合公共衛生政策與誘因機制，透過累積點數的方式，提高民眾接種疫苗及參與癌症早期篩檢的意願，點數未來可作為折抵運動場館費用、健康商品或相關服務的工具。

莊人祥指出，制度設計會以現行「全民健保行動快易通│健康存摺APP」為基礎，在APP中新增健康幣專區，清楚呈現疫苗接種與癌症篩檢等可累積點數的項目，民眾可以隨時查詢個人累積狀況，相關資料會由衛福部資訊處進行整合，後續不排除擴大串接國健署系統，甚至與醫療院所及合作廠商直接連動，提升使用便利性。

他也強調，健康幣的兌換內容將以「促進健康」為核心原則，衛福部會審慎把關，確保合作商品或服務符合健康導向，例如以無糖飲品或健康相關選項為主。

在資安方面，莊人祥說明，目前健保快易通APP已有完善的身分驗證與資訊安全機制，未來導入健康幣後，仍會持續強化相關防護措施，確保個資安全。