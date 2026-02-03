空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針下場　醫嘆：胃癱瘓了

▲婦人因施打瘦瘦針，出現「胃癱瘓」症狀，即使空腹12小時胃中仍都是食物。（圖／許秉毅醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

一名54歲身材豐腴的婦人，因上腹嚴重脹氣、痛苦難耐而就醫，醫師許秉毅安排胃鏡檢查後，竟發現「驚人一幕」。雖然她已空腹整整12個小時，但胃和十二指腸裡竟然還充滿許多食物，一問之下，才發現又是「瘦瘦針」惹的禍。醫師示警，這是藥物引起的併發症，嚴重恐導致食物滯留，若要進行手術麻醉，甚至可能引發吸入性肺炎。

安南醫院副院長許秉毅在粉專分享這起案例，該名婦人約在2個多月前施打3次瘦瘦針，就在打完第2針後，上腹開始出現明顯脹氣。最可怕的是，即便她已經停藥3個禮拜，腹脹感依然無法緩解。經過胃鏡檢查，證實出現「胃癱瘓」症狀，食物嚴重滯留無法消化。

▼瘦瘦針造成婦人胃中食物滯留、無法消化。

許秉毅解釋，俗稱的瘦瘦針或瘦瘦糖（如semaglutide, liraglutide等），藥理作用是「減慢胃排空」，讓食物在胃中停留較久，藉此減少飢餓感，達到改善肥胖、減少腹內脂肪及控制血糖的效果。但若施打劑量過高，或劑量增加速度過快，就可能引發胃癱瘓。他估計，嚴重胃癱瘓發生率雖低，約為1/1000，但仍不可不慎。

為了避免愛美不成反傷身，許秉毅列出4點叮嚀：

1. 務必找專業醫師：必須由醫師開立處方，切勿自行購買施打。

2. 劑量循序漸進：施打劑量不要一下子增加過快。

3. 留意危險訊號：若出現厲害的上腹脹或痛，可能是產生胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，應立即停藥並就醫。

4. 預防肌少症：療程中應增加蛋白質攝取並作適度運動。

許秉毅也特別示警，由於瘦瘦針會造成食物滯留，若民眾有計畫接受手術，術前一定要主動告知麻醉醫師自己有打瘦瘦針，且最好在術前停打1週以上，避免手術麻醉過程中，因嘔吐導致食物被吸入肺部，引發致命的「吸入性肺炎」。