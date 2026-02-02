黃仁勳剛去「嘉佩樂酒店」竹笙鎘超標　北市揪年節食品20件違規

▲「嘉佩樂酒店」竹笙重金屬超標。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

年節將至，北市衛生局於農曆年前至北市賣場、傳統市場、食品行、餐飲店等地點進行年節食品抽驗，共有20件不符規定，其中輝達執行長黃仁勳剛造訪的台北市「嘉佩樂酒店」的竹笙檢出重金屬超標。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，此重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、重金屬、邦克列酸等，依品項擇定檢驗項目，品質檢驗結果以白木耳不合格率最高（40%，4件/10件），其次為生鮮蔬果（36.4%，4件/11件）、菇類（33.3%，2件/6件）、花椒（25%，1件/4件）、竹笙（20%，1件/5件）、水產加工品（16%，4件/25件）、肉加工品（10%，1件/10件）。

分析17件品質檢驗不符合規定產品違規原因為4件「生鮮蔬果」、4件「白木耳」、1件「猴頭菇」、1件「花椒」分別檢出1-9項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」；1件「竹笙」及1件「巴西蘑菇」檢出重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」；3件「蝦米」檢出漂白劑二氧化硫；1件「烏魚子」檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸鹽及糖精；1件「牛肉干」檢出防腐劑己二烯酸不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

其中台北嘉佩樂酒店的竹笙檢出重金屬鎘超標，來源為新北市成豐行，已令販售場所下架違規產品並移請新北市衛生局依違反食安法規定限期改正，若屆期不改正可處新台幣3萬至300萬以下罰鍰。

另外，「上海鄉村股份有限公司」天母別館、雅苑粵菜港式茶飲的開洋（蝦米干、蝦米），都檢出漂白劑二氧化硫超標，皆來自「宏濱國際貿易有限公司」，衛生局已令販售場所下架違規產品，同時因為雅苑粵菜港式茶飲的詳細產品來源，處分業者新台幣3萬元罰鍰。

北市衛生局提醒，於選購年節產品時，除了到信譽良好的店家或網路電商平台購買外，儘量選擇包裝及標示完整產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊，購買後應依標示上建議的保存方式儲存。