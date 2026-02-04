要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了　體力、性慾有感UP

▲男人床上想要猛又久，泌尿科醫師推薦可補充含「鋅」的水蓮。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

許多男性步入中年後，老是擔心床上表現不如以往，「想要重振雄風，到底要吃什麼？」成為醫師在診間最常被問的問題之一。除了大眾熟知的生蠔、海鮮外，泌尿科醫師蘇信豪指出，其實答案可能就在日常的餐盤裡！他點名口感清脆的「水蓮」，不僅富含膳食纖維，更含有對男性至關重要的微量元素「鋅」，是身體不可或缺的發電機燃料。

▲水蓮富含鋅，不僅能讓性慾UP UP，還能提升精蟲活力。（示意圖／記者曾筠淇攝）

男人要硬、要強，光靠運動不夠！蘇信豪醫師在粉專分享，常有病友詢問該如何透過飲食保養。他解釋，在泌尿科醫師眼中，鋅就像是身體的「發電機燃料」，主要具備3大關鍵作用：

✓提升生殖機能：鋅是合成男性荷爾蒙「睪固酮」的重要原料。

✓精液品質升級：研究指出，補充足夠的鋅能增加精子的活力與數量。

✓免疫與修復：幫助傷口癒合、提升免疫力，對於手術後的恢復非常有幫助。

蘇信豪進一步引用醫學研究數據指出，對於因鋅攝取不足而導致性功能障礙的患者，在補充後約有60～70%的比例能感受到體力與性慾的改善；在精液品質方面，合理補鋅也可使精子活動力平均提升約 15～20%。

至於該吃多少才夠？蘇信豪建議，成年男性每日建議攝取15毫克（女性12毫克）。他也叮嚀「適量就好」，雖然補鋅好處多，但並非越多越好，若長期過量補充（每日超過40毫克），恐影響鐵與銅的吸收，甚至引發腸胃不適。建議民眾透過天然食物，如水蓮、牡蠣、南瓜子來攝取最健康。