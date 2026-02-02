大S流感病逝1年　醫急發「遊日韓警報」：出國只是換種病毒中

▲黃軒示警，日本流感疫情仍嚴峻，呼籲出國戴好口罩、勤洗手。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

女星大S因流感併發肺炎病逝於日本，今（2）日滿1年。而寒假、農曆年前後正值出國旅遊旺季，重症科醫師黃軒強調，很多人出國前只怕行李超重、航班延誤，但身為醫者更怕的是你不知道會中哪種病毒，並示警日本正值流感流行期，單周破6萬人就醫。他犀利點出：「出國不是變健康，你只是換了一種病毒中而已！」

黃軒醫師在粉專分析，民眾出國，呼吸道病毒不會就此消失，以國人最愛的東北亞（日本、韓國）為例，冬天與春天正是呼吸道病毒的高峰期，尤其機場與大眾運輸更是熱點。除了常見的流感、新冠病毒，容易被當成感冒的「腺病毒」也在其中。

除了呼吸道問題，黃軒提醒，在日、韓等東北亞國家的餐飲與團體旅遊中，也常遇到「諾羅病毒」與「輪狀病毒」等腸胃道病毒。他形容，在東北亞旅遊，「病毒在呼吸道與餐桌等你」。

針對出國防護，黃軒強調，口罩與洗手比天天吃補品更重要，並呼籲民眾記住「出國防病3件事」：

1. 去哪裡，先搞懂「那裡流行什麼」：先掌握目的地疫情現況。

2. 口罩、洗手比補品更有用：基礎防疫勝過昂貴補藥。

3. 回國21天內不適請就醫：若回台2到21天內出現發燒、腹瀉、關節痛，就醫一定要主動告知旅遊史。

「旅行是放鬆，但對病毒來說，你只是換了一個舞台而已。」黃軒提醒，不用過度恐慌，但必須了解自己身處的風險，才能玩得健康又安心。

去年底日本一波流感疫情引發國人關注，疾管署署長羅一鈞分析，當地疫情在12月達到高峰，目前皆處於下降階段。根據疾管署監測顯示，鄰近國家／地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點，而西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區等地持續流行。

針對出國提醒，羅一鈞表示，近期韓國諾羅病毒疫情暴增，若前往韓國旅遊，遭遇缺乏自來水，要飲用地下水或者是山泉水的情況，或是吃到無法完全煮熟的生蠔、海鮮貝類時，例如吃烤肉時有烤貝類的情況，應特別注意恐遭諾羅病毒感染。

至於其他呼吸道傳染病，疾管署指出，全球新冠病毒陽性率略升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情皆上升；另全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報麻疹疫情。