ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室　護師：年輕化了

▲ICU護理師林婷示警，各種疾病都有年輕化趨勢，呼籲國人注意自身健康。（示意圖／ETtoday資料照）



記者李佳蓉／綜合報導

年節將近，許多人為了家計拚命趕工賺錢，卻忽略身體發出的求救信號！ICU護理師林婷近日分享兩例令人鼻酸的年輕個案，一名30多歲爸爸平日開UBER熬夜、抽菸，日前抱怨後頸部緊繃「脹到後腦勺」，沒想到隔天竟倒在浴室，送醫診斷為「腦幹大出血」，恐面臨意識無法恢復的困境，小孩還在讀幼稚園，家中頓失經濟支柱。

林婷護理師在粉專發文感嘆，「現在很多疾病都年輕化了」。她提到另名33歲的工程師，平日工作忙碌、天天加班，本身雖有高血壓病史卻從不理會，結果在上班時突然全身抽搐、口吐白沫，送醫確認腦出血。即便緊急手術保住一命，卻面臨半身無力，餘生都需面對漫長的復健，讓家中年邁父母相當憂心。

看著急診室人山人海、擠滿掛點滴的病患，林婷直言「空氣裡都是消毒水和焦慮的味道」，眼看著病人們疲憊的眼神，與小朋友因害怕打針狂哭，心中滿是無奈。她苦口婆心地勸告，近期天氣忽冷忽熱，病毒誘發加上免疫力下降，稍不留意就中招。她強調：「在健康面前，其他都是浮雲」，並整理出「人間清醒」清單提醒大眾：

1. 別等生病才想起健康的重要性。

2. 好好吃飯、好好睡覺比什麼都強。

3. 該保暖就保暖，別只要風度不要溫度。

4. 感覺不舒服及時就醫，千萬別硬扛。

「餘生請把健康置頂！」林婷呼籲，年前大家忙著賺錢，但該休息、該吃藥的還是要顧，別等到進了醫院才發現，「除了健康，其他什麼都不是」。